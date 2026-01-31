अचानक लोगों को कुत्ते की तरह काटने लगा युवक, डॉक्टर ने बताई डराने वाली वजह

गुजरात के पालनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद वो अचानक कुत्ते की तरह दूसरे लोगों को काटने लगा. डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि पहले उसे एक कुत्ते ने काटा था जिसके बाद युवक में रेबीज से जुड़े गंभीर लक्षण दिखाई देने लगे.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार 27 साल के देवाभाई को कुछ समय पहले एक कुत्ते ने काट लिया था. शुरुआती समय में सामान्य स्थिति लगने के कारण मामला गंभीर नहीं समझा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद युवक में हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर और आक्रामक व्यवहार जैसे खतरनाक लक्षण दिखने लगे.

डॉक्टर ने बताया क्यों कुत्ते जैसी हरकत कर रहा था युवक

बताया जा रहा है कि युवक की हालत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी और उसने आसपास मौजूद लोगों को काटने का प्रयास भी किया. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी. स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने बिना देर किए युवक को पालनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया.

अस्पताल में युवक को डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है. मरीज खुद को या दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए एहतियातन उसके दोनों हाथ और पैर बांधकर इलाज किया जा रहा है. मेडिकल टीम लगातार युवक की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक युवक मूल रूप से साबरकांठा जिले का निवासी है और फिलहाल अपने परिवार के साथ पालनपुर में रह रहा था. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है.

कुत्ते के काटने के बाद इलाज जरूरी

मेडिकल ऑफिसर सुनील जोशी ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी होता है. कई बार लोग शुरुआती घाव को हल्के में ले लेते हैं, जो आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि डॉग बाइट के मामलों में तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर इलाज जरूर कराएं. फिलहाल युवक का इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं.



---- समाप्त ----

इनपुट - परेश कुमार किशनलाल