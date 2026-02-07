scorecardresearch
 
'घर पर मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता, तुम मुझसे सवाल करने वाली कौन होती'... परीक्षा में देर से पहुंचे छात्र ने महिला टीचर को मारा थप्पड़

पंचमहल के शेहरा स्थित स्कूल में 12वीं के एक छात्र ने देर से आने पर टोकने से नाराज होकर महिला इनविजिलेटर को थप्पड़ मार दिया. घटना 24 जनवरी की है और CCTV में कैद हुई. छात्र ने कथित तौर पर टीचर को धमकी भी दी. बाद में वह पिता और अन्य लोगों के साथ स्कूल पहुंचा. 3 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई. आरोपी 18 वर्षीय मोहम्मद खान अंसारी को गिरफ्तार कर जमानत मिल गई. जांच जारी है.

छात्र ने महिला टीचर को थप्पड़ मार दिया. (Photo: Representational)
गुजरात के पंचमहल जिले में कक्षा 12 की प्रारंभिक परीक्षा में देर से पहुंचने पर हल्की फटकार से एक छात्र इतना नाराज हो गया कि उसने महिला निरीक्षक (इनविजिलेटर) को थप्पड़ मार दिया. पुलिस के अनुसार छात्र ने टीचर से कहा, “घर में कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता, आप कौन होती हैं पूछने वाली,” और फिर उन पर हाथ उठा दिया.

स्कूल में हुई घटना, CCTV में कैद
यह घटना 24 जनवरी को शेहरा कस्बे के एस.जे. डेव हाई स्कूल में हुई. पुलिस के मुताबिक छात्र ने टीचर के गाल पर थप्पड़ मारा, उन्हें धक्का दिया और क्लासरूम से भाग गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई.

पिता और अन्य लोगों के साथ फिर स्कूल पहुंचा
पुलिस ने बताया कि बाद में छात्र अपने पिता और 15 से 20 लोगों के साथ स्कूल परिसर में लौटा. आरोप है कि उसने अकेले रहने वाली टीचर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. हालांकि आरोपी छात्र का कहना है कि वह अपने साथियों के साथ स्कूल टीचर और स्टाफ से माफी मांगने गया था.

पुलिस ने घटना को समझने के लिए सीन दोहराया
पुलिस इंस्पेक्टर अंकुर चौधरी ने कहा कि पुलिस ने घटना के क्रम को समझने के लिए क्राइम सीन को दोबारा तैयार किया. 3 फरवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई. सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को सार्वजनिक रूप से भी पेश किया.

आरोपी छात्र की पहचान के बाद कार्रवाई
पुलिस के अनुसार 18 साल के आरोपी छात्र की पहचान मोहम्मद खान अंसारी के रूप में हुई है. उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से शुक्रवार को उसे जमानत मिल गई. पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी के पिता ने टीचर और प्रभारी प्रिंसिपल विपुल पाठक से माफी भी मांगी थी. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे जांच जारी है.

---- समाप्त ----
