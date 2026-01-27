scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

GEN-Z आंदोलन में नेपाल की जेल से फरार ड्रग तस्कर, अहमदाबाद में सास के घर से गिरफ्तार

GEN-Z आंदोलन के दौरान नेपाल की जेल से फरार ड्रग तस्कर धर्मेश चुनारा को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. वह कागडापीठ इलाके में अपनी बुटलेगर सास के घर में छिपा था. आरोपी को केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाएगा और बाद में नेपाल भेजा जाएगा.

Advertisement
X
नेपाल की जेल से फरार ड्रग तस्कर गिरफ्तार. (Photo: Representational)
नेपाल की जेल से फरार ड्रग तस्कर गिरफ्तार. (Photo: Representational)

GEN-Z आंदोलन के दौरान नेपाल की जेल से फरार हुए नशीले पदार्थों के तस्कर को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अहमदाबाद निवासी धर्मेश चुनारा के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे कागडापीठ इलाके से पकड़ा, जहां वह अपनी सास के घर में छिपा हुआ था. पुलिस के अनुसार उसकी सास इलाके की सूचीबद्ध बुटलेगर है और अवैध शराब के कारोबार में शामिल है.

जानकारी के मुताबिक, धर्मेश चुनारा को पिछले साल बैंकॉक से नेपाल गांजा तस्करी करते हुए नेपाल हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था. उसके पास से करीब 13 किलो हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया था. इसके बाद उसे नेपाल की जेल में बंद किया गया था. GEN-Z आंदोलन के दौरान जब स्थानीय युवकों ने नेपाल की जेल तोड़ दी, तब धर्मेश समेत कई आरोपी फरार हो गए थे.

नेपाल से भागकर अहमदाबाद में छुपा

सम्बंधित ख़बरें

मिजोरम में 800 करोड़ की ड्रग जब्त. (Photo: Representational )
ड्रग तस्करी के खिलाफ मिजोरम पुलिस का एक्शन जारी, 816 करोड़ की ड्रग जब्त
Vikas Singh Narve arrested (Photo - ITG)
कोडिन सिरप तस्करी: फरार शुभम जायसवाल का 'राइट हैंड' विकास सिंह नर्वे गिरफ्तार
ऑपरेशन नीलकंठ की बड़ी कामयाबी.(Photo: Screengrab)
चाचा के घर में छुपाया नशे का जखीरा, 28 लाख की एमडीएमए के साथ तस्कर गिरफ्तार
properties linked to Shubham Jaiswal have been seized (Photo - ITG)
कोडिन सिरप तस्करी: शुभम जायसवाल के ऊपर शिकंजा, 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जप्त
us conducts deadly air strike on drug traffickers in the eastern pacific ocean
पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका का ड्रग तस्करों पर घातक हमला

नेपाल से भागने के बाद धर्मेश अहमदाबाद आ गया और कागडापीठ इलाके में अपनी सास के घर में छिपकर रहने लगा. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इस संबंध में सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया. क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंघल ने बताया कि आरोपी की सास अवैध शराब की तस्कर है और शराब के धंधे में सक्रिय है. जांच में यह भी सामने आया है कि धर्मेश पर कर्ज बढ़ गया था, जिसके चलते वह नशे का आदी हो गया और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हो गया. पुलिस का कहना है कि वह पहले भी नेपाल के रास्ते भारत में गांजा लाता रहा है.

Advertisement

फिलहाल अहमदाबाद में धर्मेश के खिलाफ कोई नया अपराध दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन नेपाल से भारत में हाइब्रिड गांजा लाने के मामले की जांच की जा रही है. इस केस में सूरत का एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस के अनुसार, GEN-Z आंदोलन के बाद नेपाली एजेंसियों ने जेल से फरार हुए भारतीय आरोपियों की सूची और विवरण भारतीय एजेंसियों को दिए थे. 

क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार 

इस सूची में गुजरात के दो आरोपी शामिल थे, जिनमें अहमदाबाद का धर्मेश चुनारा और सूरत का एक अन्य आरोपी शामिल है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने धर्मेश को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाएगा. इसके बाद केंद्रीय एजेंसी आगे की जांच करेगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे नेपाल को सौंपा जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    Advertisement