गुजरात: ट्रक बैक करते समय पिता से हुई चूक, 19 साल के बेटे की कुचलने से हुई मौत

गुजरात के मेहसाणा जिले के कडी तहसील से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यहां इंद्राड गांव स्थित ग्रीनफील्ड डेरिवेटिव्स कंपनी में ट्रक रिवर्स करते समय एक पिता से ऐसी चूक हो गई, जिसकी कीमत उसके बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. यह कोई अपराध नहीं था, बल्कि बदकिस्मती और एक पल की असावधानी ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला देवाराम चौधरी अपने ट्रक से कंपनी में माल खाली करने आया था. उसके साथ उसका 19 साल का बेटा मुकनाराम भी था, जो खलासी के तौर पर काम कर रहा था. सुबह करीब सात बजे देवाराम ट्रक को रिवर्स कर रहा था और उसका बेटा पीछे खड़े होकर उसे गाइड कर रहा था.

ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत

इसी दौरान ट्रक और दीवार के बीच एक लोहे का स्टैंड आ गया. मुकनाराम उसे हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पिता का ध्यान इस पर नहीं जा सका और ट्रक पीछे बढ़ गया. कुछ ही सेकंड में मुकनाराम ट्रक और दीवार के बीच बुरी तरह फंस गया. जब तक पिता को हादसे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Advertisement

घटना के बाद घायल बेटे को तुरंत कडी के कुंडाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. बेटे को खोने के बाद पिता देवाराम का रो रोकर बुरा हाल है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिता ने खुद नंदासण पुलिस स्टेशन में अपने ही खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और बेटे की मौत की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



---- समाप्त ----

रिपोर्टर- मनीष मिस्त्री