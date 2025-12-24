scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात: ट्रक बैक करते समय पिता से हुई चूक, 19 साल के बेटे की कुचलने से हुई मौत

मेहसाणा के कडी में ग्रीनफील्ड कंपनी के पास ट्रक रिवर्स करते समय पिता से हुई चूक में 19 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. बेटा ट्रक को गाइड कर रहा था. हादसा CCTV में कैद हुआ. पिता ने खुद अपने खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement
X
दर्दनाक हादसे में युवक की मौत (Photo: Screengrab)
दर्दनाक हादसे में युवक की मौत (Photo: Screengrab)

गुजरात के मेहसाणा जिले के कडी तहसील से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यहां इंद्राड गांव स्थित ग्रीनफील्ड डेरिवेटिव्स कंपनी में ट्रक रिवर्स करते समय एक पिता से ऐसी चूक हो गई, जिसकी कीमत उसके बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. यह कोई अपराध नहीं था, बल्कि बदकिस्मती और एक पल की असावधानी ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं.

जानकारी के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला देवाराम चौधरी अपने ट्रक से कंपनी में माल खाली करने आया था. उसके साथ उसका 19 साल का बेटा मुकनाराम भी था, जो खलासी के तौर पर काम कर रहा था. सुबह करीब सात बजे देवाराम ट्रक को रिवर्स कर रहा था और उसका बेटा पीछे खड़े होकर उसे गाइड कर रहा था.

ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत 

सम्बंधित ख़बरें

कुत्ते के काटने के एक महीने बाद बच्ची की मौत. (Photo: Representational)
कुत्ते के काटने के एक महीने बाद 6 साल की बच्ची ने तोड़ा दम
Man murdered woman
अफेयर में महिला का कत्ल... पुलिस जांच में जुटी थी, आरोपी सामने खड़ा था, फिर ऐसे खुला राज
कर्नाटक में मृत मिले 3 काले हिरण. (Photo: Representational )
कर्नाटक में 3 काले हिरणों की संदिग्ध मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच
सहारनपुर के पांच मजदूरों की हरियाणा में दम घुटने से मौत
(Photo: Representational)
पटरियों पर रील का जानलेवा शौक, देवास में 2 लड़कों की दर्दनाक मौत

इसी दौरान ट्रक और दीवार के बीच एक लोहे का स्टैंड आ गया. मुकनाराम उसे हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पिता का ध्यान इस पर नहीं जा सका और ट्रक पीछे बढ़ गया. कुछ ही सेकंड में मुकनाराम ट्रक और दीवार के बीच बुरी तरह फंस गया. जब तक पिता को हादसे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Advertisement

घटना के बाद घायल बेटे को तुरंत कडी के कुंडाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. बेटे को खोने के बाद पिता देवाराम का रो रोकर बुरा हाल है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिता ने खुद नंदासण पुलिस स्टेशन में अपने ही खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और बेटे की मौत की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

---- समाप्त ----
रिपोर्टर- मनीष मिस्त्री
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement