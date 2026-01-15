गुजरात: 8 बार सीने में मारे चाकू, प्रेमिका ने नए प्रेमी संग मिलकर पुराने प्रेमी को उतारा मौत के घाट

राजकोट में मकर संक्रांति के दिन एक प्रेम संबंध का बेहद खौफनाक अंजाम देखने को मिला. शहर के भक्तिनगर सर्कल के पास दिनदहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हत्या की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. सूचना मिलते ही भक्तिनगर पुलिस स्टेशन की टीम और जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

और पढ़ें

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पहचान 45 वर्षीय सावन गोस्वामी के रूप में हुई है. सावन पर चाकू से एक के बाद एक आठ बार हमला किया गया था. हमले के बाद वह खून से लथपथ हालत में सड़क पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और गंभीर रूप से घायल सावन को सिविल अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मकर संक्रांति पर प्रेम संबंध का खूनी अंजाम

पुलिस के अनुसार, सावन गोस्वामी और वर्षा नाम की महिला के बीच पिछले चार महीनों से प्रेम संबंध थे. दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होते रहते थे. कुछ समय पहले दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ गया और झगड़े के बाद वर्षा ने सावन से दूरी बना ली. इसके बाद वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि वर्षा के नए प्रेमी के साथ रहने की बात से सावन काफी दुखी था. वह इस रिश्ते को खत्म नहीं कर पा रहा था और कई बार वर्षा से मिलने और झगड़ा करने उसके पास जाता था. इस बात को लेकर दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया. कुछ दिनों पहले सावन और वर्षा के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई थी. उस समय मामला शांत करा दिया गया था.

भक्तिनगर सर्कल के पास युवक पर चाकू से आठ वार

मकर संक्रांति के दिन भी सावन वर्षा से मिलने और झगड़ा करने उसके पास पहुंचा. पुलिस जांच में सामने आया है कि बातचीत के दौरान दोनों के बीच कहासुनी तेज हो गई. इसी दौरान वर्षा का नया प्रेमी भी मौके पर मौजूद था. विवाद बढ़ते ही स्थिति बेकाबू हो गई और वर्षा तथा उसके नए प्रेमी ने मिलकर सावन पर चाकू से हमला कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सावन पर लगातार आठ बार चाकू से वार किए गए. अचानक हुए हमले से आसपास मौजूद लोग घबरा गए और किसी को बीच-बचाव का मौका नहीं मिला. हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की.

Advertisement

पुराने प्रेमी से दूरी और नए रिश्ते से बढ़ा विवाद

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वर्षा और उसके नए प्रेमी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार की. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है.

भक्तिनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि यह मामला प्रेम संबंधों में हुए विवाद और आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है. फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात से पहले किसी तरह की साजिश रची गई थी या नहीं.

दोनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही गहन जांच

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहार के दिन इस तरह की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मामले में निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----