scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी को किडनी बीमारी, इलाज के लिए जुटाने थे पैसे..., चोरी की 10 बाइक्स के साथ दो गिरफ्तार

अहमदाबाद पुलिस ने वाहन चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. पूछताछ में एक आरोपी ने पत्नी की किडनी बीमारी के इलाज के लिए चोरी करने की बात कबूली. आरोपी गुजरात और अन्य राज्यों में भी वारदातों को अंजाम दे चुके थे.

Advertisement
X
अहमदाबाद में चोरी की 10 बाइक्स के साथ दो गिरफ्तार (Photo: Representational Image)
अहमदाबाद में चोरी की 10 बाइक्स के साथ दो गिरफ्तार (Photo: Representational Image)

गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने वाहन चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपियों में से एक अपनी पत्नी की गंभीर किडनी बीमारी के इलाज के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था.

अहमदाबाद पुलिस के जोन-7 एलसीबी (लोकल क्राइम ब्रांच) दस्ते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने वेजलपुर इलाके से साजिद शेता और अहमद कुरैशी नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, ये आरोपी न केवल अहमदाबाद बल्कि गुजरात के अन्य जिलों और दूसरे राज्यों में भी वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल थे.

एलसीबी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी की दोपहिया गाड़ियों को बेचने की फिराक में घूम रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं, जिनकी कुल कीमत करीब 5.20 लाख रुपये बताई जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
मोबाइल झपटते ही पीछा कर दबोचे गए दो कुख्यात स्नैचर, चोरी की बाइक भी बरामद
पुलिस ने 5 बाइक चोर को गिरफ्तार किया
पांच चोर 4 चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार, सस्ते दाम पर शराब माफिया को बेचते थे आरोपी
Shubman Gill
Shubman Gill T-20 World Cup 2026 से क्यों हुए बाहर?
सिग्नल तोड़ने से शुरू हुआ था विवाद.(Photo: Atul Tiwari/ITG)
महिला को थप्पड़ मारने पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सस्पेंड, महिला पर भी FIR
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav ने अपने फॉर्म को लेकर क्या कहा?

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने अहमदाबाद के अलावा राजकोट, मोरबी और मुंबई जैसे शहरों से भी वाहन चोरी किए थे. आरोपी नकली चाबियों का इस्तेमाल करते थे या फिर वाहन के तारों को जोड़कर मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर लेते थे. चोरी के बाद वे इन वाहनों को बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

पूछताछ के दौरान साजिद अहमद ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इलाज में भारी खर्च आ रहा था. इसी आर्थिक तंगी के चलते उसने वाहन चोरी करने का रास्ता अपनाया. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में अपराध को जायज नहीं ठहराया जा सकता. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग तो नहीं हैं और चोरी के वाहनों को किन-किन स्थानों पर बेचा जाना था.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement