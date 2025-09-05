सिलवासा रिंग रोड पर चलती कार में लगी आग, चालक की बाल-बाल बची जान

केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन-दीव के सिलवासा रिंग रोड पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यात्री निवास होटल के पास से गुजर रही एक चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार के इंजन से धुआं और लपटें उठने लगीं और कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई.

चलती कार में लगी आग

जानकारी के मुताबिक, कार चालक पिपरिया की ओर जा रहा था. रास्ते में अचानक कार से तेज आवाज के साथ धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में आग फैल गई. इस दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी तुरंत रोक दी और कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. हादसे की वजह से कुछ समय के लिए रिंग रोड पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और वहां मौजूद लोग कार से सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

बाल बाल बची शख्स की जान

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर चालक समय रहते कार से बाहर नहीं निकलता तो बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से लगी. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना के बाद से क्षेत्र में लोगों में चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की तकनीकी जांच समय-समय पर की जाए ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.



