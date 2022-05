कांग्रेस में हार्दिक पटेल फिर दरकिनार? जिग्नेश मेवानी के वेलकम पोस्टर से तस्वीर गायब

गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल खासे चर्चा में हैं. पिछले कुछ दिनों से हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच कांग्रेस भी हार्दिक से दूरी बनाते देखी जा रही है. सोमवार को पार्टी ने विधायक जिग्नेश मेवानी के वेलकम पोस्टर से हार्दिक की तस्वीर गायब कर दी. इससे पहले सुबह हार्दिक ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो में कांग्रेस का जिक्र हटा दिया था.



गुजरात में हार्दिक पटेल को लेकर लगातार अटकलें हैं कि वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर सकते हैं. पिछले कुछ दिनों से हार्दिक भी बदले-बदले नजर आ रहे हैं. पहले भाजपा की खुलकर तारीफ की. फिर वॉट्सऐप और टेलिग्राम पर लगाई गई उनकी नई फोटो से कयास और मजबूत होने लगे. अब हार्दिक ने अपनी ट्वीटर प्रोफाइल से खुद को 'वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस गुजरात' हटा दिया है. दिलचस्प बात तो ये है कि हार्दिक ने ट्वीट पर अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि Proud Indian Patriot, Social and Political Activist Committed to a better India.

स्टेट लीडरशिप से नाराज चल रहे हैं हार्दिक

हार्दिक पटेल बार-बार इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि वे गुजरात कांग्रेस से नेताओं से नाराज हैं. उन्होंने ये भी साफ किया कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से नाराज नहीं हैं, बल्कि स्टेट लीडरशिप उन्हें काम नहीं करने देती. यही नहीं, हार्दिक बीजेपी के नेताओं की तारीफ करते हुए भी सुनाई दिए हैं.

जिग्नेश के वेलकम पोस्टर से हार्दिक गायब

हालांकि अब जब हार्दिक ने अपने ट्वीटर के बायो से वर्किंग प्रेसिडेंट गुजरात कांग्रेस हटाया है तो कांग्रेस ने भी अपने वर्किंग प्रेसिडेंट को वेलकम पोस्टर से हटा दिया है. कांग्रेस ने विधायक जिग्नेश मेवानी के स्वागत के लिए एक रैली का आयोजन किया है, इसमें गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा की तस्वीर के साथ नेता विपक्ष सुखराम राठवा की तस्वीर लगाई गई है. लेकिन पोस्टर में हार्दिक पटेल की तस्वीर को जगह नहीं दी गई है.

माना जा रहा है कि स्थानीय संगठन भी हार्दिक पटेल से खफा है. सूत्रों की मानें तो गुजरात कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने अभी तक हार्दिक पटेल के साथ बातचीत नहीं की है. अब देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पटेल क्या कदम उठाते हैं.