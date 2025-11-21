गुजरातः गोधरा के मकान में लगी आग, एक ही परिवार के चार की मौत

गुजरात के गोधरा में शुक्रवार की सुबह एक मकान में आग लग गई. आग लगने की इस घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. मरने वालों में माता-पिता के साथ दो पुत्र हैं. मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है. यह घटना गोधरा के बामरौली रोड इलाके की है. सुबह मकान से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला. जानकारी के मुताबिक पंचमहाल जिले के गोधरा में बामरौली रोड स्थित वृंदावन-2 सोसाइटी में एक दोषी परिवार रहता था. दोषी परिवार में पति-पत्नी के साथ ही उनके दो बच्चे भी थे. परिवार में बड़े बच्चे की तैयारियां चल रही थीं.

शुक्रवार की सुबह इस मकान से धुआं निकलता दिखा. सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर ब्रिगेड की टीम मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तो चार लोग बेसुध पड़े मिले. चारो को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

चिकित्सकों ने चारो को मृत घोषित कर दिया. मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है. फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जांच के लिए फोरेंसिक टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है.

फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह का पता चल सकेगा. इलाके में घटना को लेकर गम का माहौल है. जिस घर में कुछ दिन बाद सगाई होनी थी, उस घर में चार लोगों की मौत के बाद मातम पसरा है.

