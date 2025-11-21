scorecardresearch
 

Feedback

गुजरातः गोधरा के मकान में लगी आग, एक ही परिवार के चार की मौत

गुजरात के गोधरा में लगी आग के कारण पति-पत्नी और दो पुत्रों की मौत हो गई है. मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.

Advertisement
X
मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य (Photo: Screengrab)
मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य (Photo: Screengrab)

गुजरात के गोधरा में शुक्रवार की सुबह एक मकान में आग लग गई. आग लगने की इस घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. मरने वालों में माता-पिता के साथ दो पुत्र हैं. मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है. यह घटना गोधरा के बामरौली रोड इलाके की है. सुबह मकान से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला. जानकारी के मुताबिक पंचमहाल जिले के गोधरा में बामरौली रोड स्थित वृंदावन-2 सोसाइटी में एक दोषी परिवार रहता था. दोषी परिवार में पति-पत्नी के साथ ही उनके दो बच्चे भी थे. परिवार में बड़े बच्चे की तैयारियां चल रही थीं.

शुक्रवार की सुबह इस मकान से धुआं निकलता दिखा. सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर ब्रिगेड की टीम मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तो चार लोग बेसुध पड़े मिले. चारो को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

गुजरात आजतक: कांग्रेस ने क्यों की मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात?  
Robbery Bride Gang
गुजरात में 'लुटेरी दुल्हन' और गैंग गिरफ्तार, 18 से अधिक युवकों को बना चुकी थी शिकार 
हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत. (Photo: Representational)
गुजरात में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप 
Attack on ISIS terrorist Dr Ahmed Mohyuddin Syed in Sabarmati jail Gujarat
साबरमती जेल में ISI आतंकी डॉ अहमद पर क‍िसने क‍िया अटैक, जानें ब्यौरा  
Ics terrorist beaten by three prisoners in sabarmati jail Gujarat
साबरमती जेल में आतंकी को कैदियों ने पीटा 

यह भी पढ़ें: 'पांच घंटे जिंदा दफन रहा...', शख्स ने बताया - मौत के मुंह से कैसे जिंदा बचा

Advertisement

चिकित्सकों ने चारो को मृत घोषित कर दिया. मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है. फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जांच के लिए फोरेंसिक टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: लटकी केबल बनी मौत का फंदा... स्कूटी फंसते ही 10 फीट उछला 10 वीं का छात्र, मौके पर ही खत्म हो गई जिंदगी

फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह का पता चल सकेगा. इलाके में घटना को लेकर गम का माहौल है. जिस घर में कुछ दिन बाद सगाई होनी थी, उस घर में चार लोगों की मौत के बाद मातम पसरा है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement