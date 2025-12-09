गुजरात: गिर के जंगल में शेरनी ने शावकों को सिखाए बहते पानी में चलने के गुर, वीडियो देख हैरान हुए लोग

गिर के जंगल में शेरों के जीवन को नजदीक से देखने का मजा ही कुछ और है. जंगल का राजा अपने बच्चों को कैसे कठिन रास्तों पर चलना सिखाता है, इसका एक रोमांचक और दुर्लभ वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में शेरनी अपने दो छोटे शावकों को बहते पानी में रास्ता पार करने की तालीम देती नजर आ रही है.

वन अधिकारी डॉ. मोहन राम ने इस वीडियो की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह वीडियो गिर फॉरेस्ट के कमलेश्वर डैम के पास का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरनी बहते झरने के बीच अपने शावकों को आगे बढ़ने का तरीका सिखा रही है. सामने तेज बहाव है, लेकिन शेरनी आराम से पानी में उतरती है और शावकों को बताती हुई आगे बढ़ती है कि इस मुश्किल रास्ते को कैसे पार करना है.

शेरनी अपने शावकों के साथ धूमती दिखी

दो छोटे शावक भी मां के पीछे-पीछे चलते हुए पानी में उतरते हैं. पानी कभी-कभी उनके गले तक पहुंच जाता है, जिस कारण वे थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मां के पीछे चल पड़ते हैं. शेरनी बार-बार मुड़कर अपने बच्चों को देखती है, जैसे वह यह सुनिश्चित कर रही हो कि उसके शावक सुरक्षित हैं. जब दोनों शावक पानी पार कर लेते हैं, तो उनके चेहरे पर रोमांच और साहस साफ दिखाई देता है.

गिर जंगल का यह दृश्य लोगों को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि ऐसे पल रोज देखने को नहीं मिलते. इन क्षणों को कैमरे में कैद करना भी बहुत मुश्किल होता है. जिसने भी यह वीडियो बनाया है, वह भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर जरूर अभिभूत हुआ होगा.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

गिर जंगल हमेशा शेरों के जीवन की झलकियों से अलग ही आकर्षण पैदा करता है. शेरों और शावकों के बीच प्यार, सीख और रोमांच से भरे ऐसे दृश्य पर्यटकों को गिर सफारी की ओर खींचते रहते हैं. खासकर मानसून के बाद शावकों की आवाज और उनकी मौजूदगी से पूरा गिर जंगल जैसे खिल उठता है.

