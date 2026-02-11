scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात: छोटी सी बात पर विवाद, शादी में दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर चले लाठी-डंडे 

गुजरात के आणंद में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष में विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ी कि मंडप में लाठी-डंडे चलने लगे और चार से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस पहुंचने से पहले दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया और शादी की रस्में पूरी कर बारात दुल्हन को लेकर लौट गई.

Advertisement
X
आणंद में शादी का मंडप बना जंग का मैदान (Photo: Screengrab)
आणंद में शादी का मंडप बना जंग का मैदान (Photo: Screengrab)

गुजरात के आणंद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी का मंडप अचानक जंग के मैदान में बदल गया. जवाहर नगर इलाके में आयोजित शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच किसी छोटी सी बात पर विवाद हो गया.

जानकारी के अनुसार धंधुका से बारात आणंद के सामरखा चौकड़ी पहुंची थी. चुनारा समाज के इस विवाह कार्यक्रम में शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था. बाराती ढोल-नगाड़ों पर झूम रहे थे और शादी की रस्में आगे बढ़ रही थीं.

शादी समारोह में छोटी बात पर शुरू हुआ विवाद

लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मंडप में लाठी-डंडे चलने लगे. जो लोग कुछ देर पहले तक खुशी मना रहे थे, उनके हाथों में अचानक लकड़ी के डंडे आ गए.

मंडप में जमकर मारपीट हुई, जिसमें चार से ज्यादा लोग घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली. आणंद टाउन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती, उससे पहले ही दोनों पक्षों ने आपसी समझदारी दिखाई और विवाद को खत्म कर लिया.

Advertisement

मंडप में लाठी-डंडों से हुई जमकर मारपीट

आणंद टाउन पीआई वी.डी. झाला ने आजतक से टेलीफोनिक बातचीत में बताया कि विवाद जरूर हुआ था, लेकिन पुलिस के दखल से पहले ही दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया.

पुलिस पहुंची तो पहले ही दोनों पक्षों में समझौता

इसके बाद शादी की रस्में पूरी की गईं और बारात दुल्हन को लेकर वापस लौट गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस मंडप में कुछ देर पहले मारपीट हो रही थी, वहीं बाद में सुलह के बाद विवाह संपन्न कराया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement