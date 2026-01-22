'अकेली कहां घूम रही हो, मुझसे बात नहीं करती'...जवाब नहीं दिया तो सिरफिरे आशिक ने युवती पर चलाए चाकू  

गुजरात में अहमदाबाद के दानीलिमड़ा में बीती बुधवार रात एक महिला पर शख्स द्वारा चाकू से हमला किए जाने का चौंकनेवाला मामला सामने आया. जिसके बाद महिला ने शख्स के खिलाफ दानीलीमड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. शख्स द्वारा महिला पर चाकू से किए गए हमले के सीसीटीवी भी सामने आए है.

'तुम अकेले कहां घूम रही हो...'

दरअसल, अहमदाबाद के बेहरामपुरा में स्थित रसूल कड़िया की चाली में रहने वाली तमन्ना मोहसिन शेख और बेहतमपुरा में ही रहने वाले रहीम उर्फ नोमान लतीफ शेख के बीच पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है. लेकिन इस बीच कल रात रहीम उस दुकान पर जा पहुंचा, जहां तमन्ना मौजूद थी.

रहीम ने पहले तो तमन्ना के पास पहुंचकर तमन्ना से कहा, 'तुम अकेले कहां घूम रही हो, मेरे साथ बात क्यों नहीं करती'? इसपर जब तमन्ना ने जवाब नहीं दिया तो उसने अपने पास रखा चाकू निकालकर तमन्ना पर एक के बाद एक कुल चार बार वार कर दिया. ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई.

चाकू से ताबड़तोड़ हमला

प्राप्त जानकारी के मुताबिक तमन्ना की शादी शहबाज नाम के शख्स के साथ हुई थी. लेकिन कुछ समय के बाद दोनों का तलाक हो गया था. जिसके बाद तमन्ना की दूसरी शादी सरखेज में रहने वाले मोहसिन के साथ हुई. कल तमन्ना अपने ससुराल सरखेज से मायके बेहरामपुरा आई हुई थी . जब वह दुकान पर मौजूद थी उस समय रहीम ने उसपर चाकू से हमला कर दिया.

जवाब न देने से भड़का शख्स

अहमदाबाद के दानीलीमड़ा पुलिस थाना के इंस्पेक्टर ने कहा, कुछ समय पहले तमन्ना अपनी नानी के घर रहती थी तब उसकी दोस्ती रहीम से हुई थी लेकिन उसके बाद मोहसिन से शादी होने के बाद से तमन्ना ने रहीम से बातचीत करना बंद कर दिया था. जिसके बाद से रहीम और तमन्ना के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी. लेकिन कल रात तमन्ना जब अपनी मौसी के घर आई और दुकान पर कुछ समान लेने पहुंची थी तो उसी समय रहीम भी वहां पहुंच गया. यहां तमन्ना ने रहीम की बातों का जवाब नहीं दिया तो वह भड़क गया और उसने गाली गलौज शुरु कर दिया. उसने पास में रखा चाकू निकाला और तमन्ना पर हमला कर दिया. रहीम के हमले से तमन्ना सन्न रह गई. आसपास में भगदड़ मच गई. तमन्ना पर चाकू से हमला करके रहीम भाग निकला लेकिन घायल तमन्ना को अस्पताल ले जाया गया. रहीम द्वारा तमन्ना पर हुए हमले के सीसीटीवी हासिल करके रहीम के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

