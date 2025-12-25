'अल्लाह की आवाज आती है- जा उसे खींच ला...', भाभी से एकतरफा प्यार में कमरे में जा घुसा देवर

भाभी के लिए एक तरफा प्रेम में पागल शख्स द्वारा अपनी उसके साथ छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में जब पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया तो शख्स द्वारा पुलिस को चौंकाने वाली बात कही जा रही है. शख्स अपने बचाव में पुलिस को बार बार कह रहा है कि, अल्लाह के कहने पर मैंने हाथ खींचा है.

'भाभी से प्यार करता हूं पीछा करता रहूंगा'

उत्तर प्रदेश का रहने वाला 46 साल का एहराज हुसैन तीन साल पहले गुजरात के अहमदाबाद आया और जमालपुर में रहता है. एहराज अपनी बुआ से मिलने उनके घर जाया करता था, साल 2024 में एहराज ने अपनी बुआ की बहू यानी भाभी का पीछा करना शुरू कर दिया था. इसके बाद विवाद होने पर एहराज ने अपनी बुआ के बेटे यानी महिला के पति को साफ कह दिया था कि वह उसकी बीवी से प्रेम करता है. उसे देखने के लिए उसका पीछा करता है और पीछा करता रहेगा. कोई अगर बीच के आया या रोकने की कोशिश करेगा तो उसकी हत्या कर देगा.

जमानत पर छूटा फिर घुस आया घर में

इस बात को लेकर एहराज के खिलाफ साल 2024 में अहमदाबाद के दानीलीमड़ा पुलिस थाने में एफ़आईआर दर्ज हुई थी और कोर्ट में ट्रायल जारी है. लेकिन इस बीच उसे जमानत मिलने पर जब वह जेल से छूटा उसके बाद भी उसकी हरकत में कोई बदलाव नहीं आया और उसने दोबारा अपनी भाभी का पीछा करना शुरू कर दिया. इन सबके बीच अहराज 23 दिसंबर के दिन अपनी बुआ के घर पर जा पहुंचा था. भगाने पर भी नहीं माना और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगा कि 'मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरे साथ चलो. तुमने मेरे खिलाफ जो केस किया है, वह गलत है. ऐसा जज से बताकर केस को वापस ले लो. मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा.'

'साथ नहीं चली तो पति का मर्डर कर दूंगा'

इन बातों के बीच अहराज अपनी भाभी को अपनी तरफ खीचकर ले जाने लगा.महिला को उसकी सास ने छुड़वाया. आक्रोशित एहराज ने तब महिला को धमकी दी कि वह उसके पति की हत्या कर देगा. इसके बाद महिला ने एक बार फिर एहराज के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत गायकवाड़ हवेली पुलिस थाने में दर्ज करवाई है.

'अल्लाह कहते हैं- जा उसे खींच ला'

पुलिस हिरासत में मौजूद एहराज हुसैन शेख का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एहराज कह रहा है कि 'मुझे दो बार आवाज आ चुकी है, दिवाली वाले दिन मुझे तीसरी बार भी ख्वाब आया था की एहराज, जा उसे खींच ला. मैंने यह बात मजिस्ट्रेट साहब को भी बताई थी लेकिन मैं जाता हूं तो मुझे मारा जाता है. तो मुझे कमिश्नर के पास जाने के लिए कहा गया, जिस पर मैंने कहा था कि वही जाना होता तो मैं कोर्ट से गुहार क्यों लगता. मुझे आवाज आती थी कि एहराज तू इधर-उधर कहां घूम रहा है, इस मैटर की बागडोर तेरे ही हाथ में है. यह आवाज मुझे डेढ़ साल के पहले आई थी. दूसरी बार शुक्रवार के दिन अजान शुरू हुई उस समय मुझे यही आवाज सुनाई दी थी. तो जब में गया तो मुझे मार के भगा दिया गया था. लेकिन दो दिन बाद फिर मुझे वही आवाज सुनाई दी. मुझे सुनाई दिया कि एहराज तू फिर वहीं जा… फिर मैं वही गया. यह अल्लाह की आवाज है. अल्लाह कहते हैं कि एहराज तू फिर वहीं मुझे कहा जाता है कि, जा उसे खींच लाओ.'

केस वापस लेने का दबाव

एसीपी वाणी दुधात ने कहा,'दानीलीमड़ा में रहनेवाले एहराज हुसैन के खिलाफ महिला का पीछा करने, महिला को धमकाना और महिला पर कोर्ट में गलत जुबानी देने का प्रेशर किए जाने का मामला दर्ज किया गया है. एहराज महिला को एक तरफा प्रेम करता था. एक साल पहले महिला का पीछा करके एहराज ने छेड़खानी की थी. जिसे लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसकी ट्रायल कोर्ट में जारी है. एहराज इस केस को लेकर बार - बार महिला पर दबाव बनाता था और उसकी तरफ अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहता था. इस मामले पर जरूरी कानूनी कार्यवाही की जा रही है.'

