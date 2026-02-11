scorecardresearch
 
वंदे मातरम् के वो पूरे 6 छंद क्या हैं, जिन्हें सरकार ने सार्वजनिक समारोहों के लिए अनिवार्य कर दिया है, यहां पढ़ें

केंद्र सरकार ने वंदे मातरम् के छह छंदों को 3 मिनट 10 सेकंड अवधि में सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान के बाद जरूरी कर दिया है.

वंदे मातरम् गीत को लेकर कई बार सियासी विवाद भी हो चुका है. (File Photo: ITG)
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार सुबह 'वंदे मातरम्' को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कीं है. सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम् के छह अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है. इसे सभी सरकारी इवेंट्स और सभी स्कूलों में राष्ट्रगान, यानी 'जन, गण, मन' के तुरंत बाद बजाया जाना है.

6 छंदों की कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड होगी. यह नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में लागू होगा. 

इसके साथ ही, राज्यों के राज्यपालों के आने और उनके भाषणों से पहले और बाद में भी इसी निर्धारित अवधि और संस्करण का पालन करना जरूरी किया गया है. 

कौन से हैं वो 6 छंद?

छंद 1
वन्दे मातरम्।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्।
शस्यशामलां मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं।
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं।
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं।
सुखदां वरदां मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।

छंद 2
वन्दे मातरम्।
कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले।
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले।
अबला केन मा एत बले।
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं।
रिपुदलवारिणीं मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।

छंद 3
वन्दे मातरम्।
तुमि विद्या, तुमि धर्म।
तुमि हृदि, तुमि मर्म।
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहुते तुमि मा शक्ति।
हृदये तुमि मा भक्ति।
तोमारई प्रतिमा गडि।
मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।

छंद 4
वन्दे मातरम्।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी।
कमला कमलदलविहारिणी।
वाणी विद्यादायिनी।
नमामि त्वाम्।
नमामि कमलां अमलां अतुलां।
सुजलां सुफलां मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।

छंद 5
वन्दे मातरम्।
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां।
धरणीं भरणीं मातरम्।
शत्रु-दल-वारिणीं।
मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।

छंद 6
वन्दे मातरम्।
त्वं हि शक्ति, त्वं हि शक्ति।
त्वं हि शक्ति मातरम्।
वन्दे मातरम्।।

यह भी पढ़ें: सार्वजनिक समारोहों में 'वंदे मातरम्' के 6 छंद अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश

'वंदे मातरम्' पर विवाद

वंदे मातरम् को लेकर कई बार सियासी बवाल भी मच चुका है. पिछले साल इस गीत के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा इस पर संसद में चर्चा की मांग के दौरान बयानबाजी हुई थी. अब सरकार के नए निर्देश के बाद सामान्य तौर पर गाए जाने वाले गीत में इसके चार और छंदों को शामिल कर दिया जाएगा. इसको लेकर विवाद खड़ा हो सकता है. पिछले साल इस मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ज़बरदस्त जुबानी जंग हुई थी. यह तब हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना की तरह इस गीत का विरोध किया था.

---- समाप्त ----
