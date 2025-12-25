scorecardresearch
 
दिल्ली के नरेला इलाके में एनकाउंटर... पुलिस-बदमाशों के बीच चली गोली, घायल बदमाशों को दबोचा

आउटर नॉर्थ दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चलीं. पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की. इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है. आरोपी बदमाशों के नाम चंदन और अफजल है, जो बाइक पर सवार होकर भाग रहे थे. दोनों पर कई मामले दर्ज हैं.

एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाश हो गए घायल. (Photo: Screengrab)
दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के नरेला थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दोनों ओर से गोलियां चलीं. पुलिस के मुताबिक, बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिससे वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े.

घटना उस समय हुई, जब नरेला थाना पुलिस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने रफ्तार बढ़ा दी और पीछा करने पर पुलिस पर गोली चला दी. हालात को देखते हुए पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की.

घायल बदमाशों की पहचान चंदन और अफजल के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनके खिलाफ दिल्ली के में आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

मुठभेड़ के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. घायल बदमाशों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और बाइक बरामद की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

