तुर्कमान गेट हिंसा: सलमान खान, ऐमन रिजवी... भड़काऊ पोस्ट करने वाले 4 इन्फ्लुएंसर्स के नाम आए सामने

दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है. पुलिस ने इस मामले में 10 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर की पहचान की है, जिन पर हिंसा भड़काने और उकसाने वाले पोस्ट करने का आरोप है. फिलहाल इनमें से चार इंफ्लूएंसर के नाम सामने आए हैं. दिल्ली पुलिस सभी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजेगी.

जिन चार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के नाम सामने आए हैं, उनमें पहला नाम खालिद मालिक का है. दूसरा नाम सईद उमैर अली का बताया गया है. तीसरा नाम ऐमन रिजवी का है, जिन्हें जांच में शामिल होने के लिए पहले ही बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं. चौथा नाम सलमान खान का सामने आया है. पुलिस के अनुसार, इन सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और उकसाने वाले पोस्ट डाले थे.

इस मामले को लेकर डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि शुक्रवार की नमाज को लेकर किसी भी मस्जिद में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. डिमोलिशन साइट की स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जांच कर ली गई है और जल्द ही निषेधाज्ञा जैसी पाबंदियां हटाई जाएंगी. पुलिस अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 10 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर की पहचान की जा चुकी है. शुक्रवार को फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. नमाज में करीब 20 से 30 लोग शामिल हुए.

बता दें, दिल्ली नगर निगम ने बुधवार 7 जनवरी को तड़के करीब 1 बजे तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी. यह अभियान रामलीला मैदान के आसपास करीब 39 हजार वर्ग फुट अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया था.

जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण, किसी मस्जिद पर पाबंदी नहीं

डिमोलिशन ड्राइव के दौरान 30 से ज्यादा बुलडोजर मौके पर पहुंचे थे. कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस पर पथराव किया गया. इस झड़प में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि कई स्थानीय लोगों को भी चोटें आईं. इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

