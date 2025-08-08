दिल्ली के शकूरपुर में महिला का गला दबाकर गहने लूटे, पूरी वारदात CCTV में कैद

दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के शकूरपुर इलाके में 7 अगस्त की रात एक महिला के साथ लूटपाट की सनसनीखेज वारदात हुई, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस का कहना है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. संदिग्धों की पहचान के लिए इलाके में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

दरअसल, घटना रात करीब 10:40 बजे की है, जब एक महिला गली से गुजर रही थी. इस दौरान पीछे से दौड़ता हुआ एक युवक आया और महिला का गला दोनों हाथों से दबाकर उसे बेहोश कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिला जमीन पर गिरते ही आरोपी ने उसके कान में पहना कुंडल और गले का चेन उतार लिया.

वारदात के तुरंत बाद एक स्कूटी पर सवार दो युवक मौके पर पहुंचे. इसके बाद आरोपी उनके साथ पीछे बैठा और मौके से तीनों फरार हो गए. घटना की सूचना पर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. डीसीपी (पूर्वी) का कहना है कि संदिग्धों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है.

देखें CCTV वीडियो...

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए इलाके में गश्त बढ़ाने और अंधेरी गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

