Delhi: जहांगीरपुरी में 'मिर्ची गैंग' का आतंक... दुकानदार की आंख में मिर्च डालकर लूटपाट, Video

देश की राजधानी दिल्ली से लूट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार शाम एक बार फिर कुख्यात 'मिर्ची गैंग' ने आतंक मचाया. ई ब्लॉक में करीब 7:30 बजे चार से पांच बदमाश स्कूटी और अन्य बाइक पर सवार होकर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने एक किराना दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, जिससे वह तड़प उठे.

इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने दुकान में रखी नकदी और सामान लूट लिया. घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी कुछ ही सेकंड में भाग निकले. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गैंग ने पहले भी इसी तरह की वारदातें की हैं, जिसमें मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर शिकार को अंधा कर लूटपाट की जाती है.

सूचना मिलने पर जहांगीरपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों की पहचान के लिए इलाके में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस वारदात से स्थानीय व्यापारी दहशत में हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

