संजीव खिरवार बने MCD के नए कमिश्नर, 2022 में 'डॉग वॉक' विवाद को लेकर आए थे चर्चा में

1994 बैच के IAS अधिकारी संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है. गृह मंत्रालय ने नियुक्ति को मंजूरी दी है. वे अश्वनी कुमार की जगह लेंगे. खिरवार 2022 के त्यागराज स्टेडियम विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे.

दिल्ली नगर निगम (MCD) को नया आयुक्त मिल गया है. 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार को MCD का आयुक्त नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने मंजूरी दे दी है. मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आदेश को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भी भेज दिया गया है.

संजीव खिरवार अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के अधिकारी हैं. उन्होंने अश्वनी कुमार (1992 बैच) की जगह ली है, जिन्हें दिल्ली से स्थानांतरित कर जम्मू-कश्मीर भेजा गया है.

खिरवार ऐसे समय में MCD आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जब नगर निगम को इस महीने के अंत में अपना बजट पेश करना है और प्रशासनिक व वित्तीय चुनौतियां सामने हैं. आयुक्त पद नगर निगम के रोज़मर्रा के कामकाज, नीतियों के क्रियान्वयन और विभागों के बीच समन्वय में अहम भूमिका निभाता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर, पत्नी का अरुणाचल प्रदेश तबादला

संजीव खिरवार का नाम 2022 के त्यागराज स्टेडियम विवाद के चलते सुर्खियों में आया था. उन पर आरोप लगा था कि स्टेडियम को शाम सात बजे खाली करवा दिया जाता था ताकि वह अपने कुत्ते को टहला सकें. 

मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली से ट्रांसफर कर लद्दाख भेज दिया था, जबकि उनकी पत्नी का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश किया गया था. हालांकि, खिरवार ने आरोपों को खारिज किया था. अब लगभग चार साल बाद उनकी दिल्ली के एक सबसे महत्वपूर्ण पद पर वापसी हुई है.

करियर की बात करें तो खिरवार दिल्ली में राजस्व आयुक्त, पर्यावरण विभाग के सचिव और ट्रेड एंड टैक्स कमिश्नर जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं. उन्होंने बी-टेक (कंप्यूटर इंजीनियरिंग) और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है. उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत चंडीगढ़ में एसडीएम के रूप में की थी.

