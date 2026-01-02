दिल्ली: रोहिणी में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर से मांगी थी 3 करोड़ की रंगदारी

दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार शाम उस वक्त दहशत फैल गई, जब रंगदारी की मांग को लेकर अज्ञात बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर दी. मामला बेगमपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर-24 का है, जहां 2 जनवरी 2026 को शाम करीब 5:30 बजे पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गईं, हालांकि गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, एक बाइक पर सवार तीन युवक मौके पर पहुंचे, उन्होंने फायरिंग की और फरार हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को सड़क पर खाली कारतूस मिले. साथ ही वहां खड़ी एक नीली रंग की टोयोटा इनोवा कार के फ्रंट विंडशील्ड पर गोलियों के निशान पाए गए, जिससे फायरिंग की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कारोबारी को कई बार मिली थी धमकी

घटनास्थल पर मौजूद पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह कार्डबोर्ड और प्रॉपर्टी का कारोबार करता है. उसने खुलासा किया कि 26 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच उसे एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कई बार व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेज आए थे. कॉल करने वाले ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बताते हुए 3 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी. पीड़ित ने बताया कि उसने पहले इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी थी.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि रंगदारी की मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने डराने के इरादे से इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें फायरिंग करने वाले आरोपी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है.

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की

इस मामले में बेगमपुर थाना पुलिस ने रंगदारी और फायरिंग की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. जांच के लिए क्राइम टीम और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

---- समाप्त ----