फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, 1000 से ज्यादा CCTV... गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ हाईटेक सुरक्षा घेरे में

Republic Day Security in Delhi: गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों को और तेज कर दिया है. कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों को अत्याधुनिक तकनीक द्वारा लैस करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राजधानी के मुख्य मार्गों और परेड रूट पर 1000 से अधिक एचडी CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो पूरे दिन रूट की लगातार निगरानी करेंगे.

दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ क्षेत्र में कुल 6 CCTV कंट्रोल रूम बनाए हैं. ये कंट्रोल रूम ख़ास तौर से बनाए गए मेटल कंटेनरों में हैं, जिनसे किसी भी आपात स्थिति में जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी. इनमें से एक प्रमुख कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर स्थित है, जो पूरे परेड क्षेत्र पर नजर रखेगा.

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इन CCTV कंट्रोल रूम को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) से जोड़ा गया है. इस सिस्टम में क्रिमनल बैकग्राउंड वाले लोगों का डेटा फीड किया गया है, जिससे संदिग्ध चेहरों की जल्द और सटीक पहचान संभव होगी. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह तकनीक संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर रोकथाम में अहम भूमिका निभाएगी.

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कर्तव्य पथ और आसपास के क्षेत्रों में विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं. डीसीपी ट्रैफिक राजीव कुमार के अनुसार, परेड रूट के चारों ओर कंट्रोल जोन बनाया गया है, जिसमें केवल वैध वाहन पास रखने वाले वाहनों को ही एंट्री मिलेगी. आम लोगों से अपील की गई है कि वे जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और अन्य रूटों का इस्तेमाल करें.

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी सुरक्षा चूक को रोकने के लिए CCTV, FRS, ट्रैफिक कंट्रोल और फील्ड फोर्स की तैनाती के साथ हर स्टेज पर कॉर्डिनेट किया गया है, ताकि गणतंत्र दिवस समारोह पूरी तरह से सुरक्षित और सक्सेसफुली आयोजित हो सके.

