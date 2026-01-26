Republic Day: फेस रिकग्निशन, AI ग्लासेस और स्नाइपर टीम... दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ट्रैफिक भी डायवर्ट

आज गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में करीब 30 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, नई दिल्ली इलाके में ही करीब 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि यहीं पर परेड का मुख्य मार्ग और हाई-सिक्योरिटी जोन मौजूद है. पुलिस पिकेट, बैरिकेडिंग और सभी तय सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू कर दी गई हैं.

नई दिल्ली जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महाला ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को तैनाती से पहले ब्रीफिंग दी गई है और आपात हालात से निपटने के लिए अभ्यास भी कराया गया है. परेड रूट और उसके आसपास के इलाकों में करीब 3,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें एडवांस वीडियो एनालिटिक्स और फेस रिकग्निशन सिस्टम मौजूद है. इन कैमरों की लाइव निगरानी 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम से की जा रही है, जहां करीब 150 कर्मचारी अपनी पैनी नजर रख रहे हैं.

मैदान में तैनात पुलिसकर्मियों को AI ग्लासेस दिए गए हैं, जो सीधे पुलिस के डेटाबेस से जुड़े हैं. इन चश्मों की मदद से भीड़ में मौजूद संदिग्ध, अपराधी या घोषित अपराधी की पहचान तुरंत की जा सकती है. इसके अलावा फेस रिकग्निशन सिस्टम से लैस मोबाइल सर्विलांस वैन भी अहम जगहों पर तैनात की गई हैं. सुरक्षा के लिहाज से नई दिल्ली, उत्तर और मध्य दिल्ली के हजारों छतों पर स्नाइपर टीमें भी लगाई गई हैं.

ट्रैफिक पर सख्ती, कई रास्ते बंद

गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है. परेड अपने पारंपरिक मार्ग विजय चौक से लाल किला तक निकाली जाएगी. इस दौरान कर्तव्य पथ पर परेड खत्म होने तक ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा. विजय चौक से इंडिया गेट के बीच दोपहर 2 बजे तक कोई क्रॉसिंग नहीं होगी. इंडिया गेट के पास C-हेक्सागन सुबह 9:15 बजे से बंद रहेगा. वहीं तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग पर सुबह 10:30 बजे के बाद ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.

मेट्रो सुबह 3 बजे से, लोगों से अपील

भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने आज सुबह 3 बजे से ही सभी लाइनों पर सेवाएं शुरू कर दी हैं. सुबह 6 बजे तक मेट्रो ट्रेनें 15-15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी, इसके बाद सामान्य टाइम टेबल लागू होगा. दिल्ली पुलिस और मेट्रो दोनों ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा की पहले से योजना बनाएं और जब तक जरूरी न हो, परेड रूट और आसपास के इलाकों से बचें.

पुलिस ने आम लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित सामान साथ न लाने की अपील की है. परेड देखने आने वाले लोगों को अपने बैठने वाले एन्क्लोजर, एंट्री गेट और पहुंच मार्ग की जानकारी पहले से रखने को कहा गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी इंतजामों का मकसद यही है कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भव्य तरीके से संपन्न हो सके.

