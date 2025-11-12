'भाई का रिक्शा GPS से जुड़ा था, हम खोजते पहुंचे तो शरीर के हिस्से बिखरे थे', बहन ने बताई दर्दनाक कहानी

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार अब तक आठ मृतकों की पहचान हो चुकी है, जबकि बाकी शवों की डीएनए जांच की जा रही है. पहचान के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

और पढ़ें

मृतकों में कई आम लोग शामिल

पहचाने गए मृतकों में अमर कटारिया (35), मोहम्मद जुम्मन (35), अशोक कुमार (34), मोहसिन मलिक (35), दिनेश कुमार मिश्रा (35), लोकेश कुमार अग्रवाल (52), पंकज सैनी (23) और मोहम्मद नौमान (19) शामिल हैं.

मोहम्मद जुम्मन का परिवार बेसहारा

ई-रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद जुम्मन अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे. उनकी बहन नजमा ने बताया, 'भाई का रिक्शा जीपीएस से जुड़ा था. आखिरी लोकेशन लाल किले के पास मिली. जब वहां पहुंचे तो पता चला कि उनका निधन हो चुका है. शरीर के हिस्से बुरी तरह बिखरे हुए थे, हमने उनके कपड़ों से पहचान की.'

विकलांग पत्नी और तीन छोटे बच्चे

जुम्मन की विकलांग पत्नी और तीन छोटे बच्चे अब पूरी तरह असहाय हैं. नजमा ने कहा, 'भाभी काम नहीं कर सकतीं. बच्चे बहुत छोटे हैं. सरकार को उनकी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.'

Advertisement

अमर कटारिया के परिवार में मातम

दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में रहने वाले अमर कटारिया की मौत की खबर से पूरा परिवार सदमे में है. अमर की दवा की दुकान थी. उनके पिता जगदीश कटारिया ने बताया, 'अमर ने ब्लास्ट से 10 मिनट पहले फोन किया था कि वह घर लौट रहे हैं. बाद में किसी महिला ने फोन उठाकर बताया कि उनका मोबाइल लाल किले के पास मिला है, जहां धमाका हुआ.'

LNJP अस्पताल में मिला शव

परिवार तुरंत लाल किले पहुंचा और फिर LNJP अस्पताल में रातभर इंतजार करने के बाद मंगलवार सुबह शव की पहचान हुई. अमर की पत्नी और तीन साल के बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है.

सरकार से सहायता की उम्मीद

दोनों परिवारों ने सरकार से आर्थिक सहायता और बच्चों की देखभाल की अपील की है. उनका कहना है कि वे अपने घर के कमाने वाले सदस्य को खो चुके हैं, अब सरकार ही सहारा दे सकती है.

---- समाप्त ----