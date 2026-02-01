आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान! ऑनलाइन ही बुक होंगे टिकट, जानें सारी डिटेल्स

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान एक बार फिर आम जनता के लिए खुल रहा है. ये 3 फरवरी, 2026 से खुलने जा रहा है. खास बात ये है कि अमृत उद्यान में एंट्री लेने के लिए इस साल सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही होगी.

राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के मुताबिक, अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. हालांकि, रखरखाव कार्य की वजह से ये हर सोमवार को बंद रहेगा. इसके अलावा होली के मौके पर 4 मार्च को भी उद्यान में एंट्री नहीं मिलेगी.

पर्यटक राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अमृत उद्यान के लिए टिकट बुक कर सकते हैं. बता दें कि अमृत उद्यान का नाम पहले मुगल गार्डन था, लेकिन सरकार ने 2023 में इसका नाम बदल दिया.

अमृत उद्यान में कब तक मिलेगी एंट्री?

अमृत उद्यान सैर करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा. हालांकि, शाम 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी. उद्यान के लिए टिकट बुकिंग और एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी.

स्पेशल कैटेगिरी के लिए अलग व्यवस्था

अमृत उद्यान परिसर अलग-अलग तारीखों पर स्पेशल कैटेगिरी के लिए खुलेगा. 3 मार्च को रक्षा कर्मी के लिए, 5 मार्च को वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 10 मार्च महिलाओं और आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए और 13 मार्च को दिव्यांगजनों के लिए खोला जाएगा.

शटल सर्विस भी अवेलेबल

लोग राष्ट्रपति भवन परिसर के गेट नंबर 35 से (नॉर्थ एवेन्यू) अमृत उद्यान में एंट्री ले पाएंगे. उद्यान की सैर करने वालों के लिए, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा चलाई जाएगी. ये सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच हर 30 मिनट पर उपलब्ध होगी.

अमृत उद्यान में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स/हैंडबैग, पानी की बोतलें और बच्चों के लिए दूध की बोतलें ले जाने की अनुमति होगी.

