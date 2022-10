Pollution: दिवाली के दिन दिल्ली-NCR की हवा हुई और खराब, आनंद विहार में AQI लेवल 395 पर पहुंचा

Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है. आज सोमवार की सुबह यानी 24 अक्टूबर को रविवार के मुकाबले दिल्ली और नोएडा के पॉल्यूशन लेवल में इजाफा . SAFAR India air quality service के मुताबिक, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 276 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है. वहीं, नोएडा की स्थिति भी अच्छी नहीं है. यहां भी AQI 309 रिकॉर्ड किया गया है.

अभी और बढ़ सकता है प्रदूषण

अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिवाली के शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का तेजी से बढ़ेगा. इसका असर अब दिखने भी लगा है. अगर दिल्ली-एनसीआर में दिवाली की रात पटाखें जलाए जाते हैं तो प्रदूषण का स्तर में और भी इजाफा देखा जा सकता है. वहीं, देश के कई राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई का समय चल रहा है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्रों में धान की पराली जलाने पर भी स्थिति बेहद बिगड़ सकती है. फिलहाल, किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने की सलाह दी गई है.

Delhi wakes up to smog covering the national capital's sky with the overall AQI (Air Quality Index) under the 'poor' category, at 276.



(Visuals from India Gate & Lodhi Road) pic.twitter.com/9ssB9ILezR