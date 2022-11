Delhi Pollution: हवा से उड़ गई जहरीली धुंध! दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, AQI में सुधार

Delhi Pollution and AQI Updates: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिली है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एयर क्‍वालिटी में सुधार हुआ है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार तीसरे दिन बेहतर हुआ है. दिल्ली का AQI आज (सोमवार), 7 नवंबर की सुबह 326 दर्ज किया गया है, जो बीते दिन 339 रिकॉर्ड किया गया था. मौसम विभाग के मुताबिक, हवाओं का रुख बदलने से प्रदूषण से राहत मिली है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 8 बजे आनंद विहार इलाके में AQI 351 रिकॉर्ड किया गया जबकि फरीदाबाद में 364, गुरुग्राम में 339, नोएडा में 335 AQI दर्ज किया गया. बता दें कि लगातार तीसरे दिन दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया है. प्रदूषण के घटते स्तर को देखते हुए नोएडा-गौतमबुद्ध नगर में 9 नवंबर से सभी स्कूल खोलने का फैसला किया गया है. बता दें कि 3 नवंबर को प्रदूषण का स्तर खतरनाक कैटेगरी में पहुंचने के कारण स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया था. प्रशासन ने ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए थे.

Delhi wakes up to a lingering smog covering its sky with the overall Air Quality Index (AQI) under the 'Very Poor' category, at 326



