80 साल पुराने साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक, अब ‘सेवा तीर्थ’ से चलेगा PMO

शुक्रवार शाम चार बजे साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय करीब 80 साल पुराने इस ऐतिहासिक भवन को अलविदा कहकर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 1,189 करोड़ रुपये की लागत से बने नए परिसर ‘सेवा तीर्थ-1’ में शिफ्ट हो जाएगा.

80 साल पुराने साउथ ब्लॉक को अलविदा कहने के लिए यह बैठक सांकेतिक होगी. (Photo: MEA website)
इस शुक्रवार की कैबिनेट बैठक खास होने जा रही है. शाम चार बजे साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक होगी और यह इस ऐतिहासिक इमारत में आखिरी कैबिनेट बैठक होगी. इसके बाद पीएमओ नई इमारत ‘सेवा तीर्थ-1’ में शिफ्ट हो जाएगा.

साउथ ब्लॉक को अलविदा कहने के लिए रखी गई मीटिंग

सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह बैठक सांकेतिक भी होगी. करीब 80 साल पुराने साउथ ब्लॉक को अलविदा कहने से पहले इसे एक औपचारिक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है. आजादी के बाद से अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से ही संचालित होता रहा है.

1189 करोड़ रुपये की लागत से बना 'सेवा तीर्थ'

अब पीएमओ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बने नए परिसर ‘सेवा तीर्थ’ में स्थानांतरित होगा. 1,189 करोड़ रुपये की लागत से बने इस परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए अलग-अलग भवन तैयार किए गए हैं.

'युगे युगीन भारत संग्रहालय' कहलाएंगे नॉर्थ-साउथ ब्लॉक

यह पूरा परिसर 2,26,203 वर्ग फुट में फैला है और इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो ने किया है. कैबिनेट सचिवालय पहले ही सितंबर में ‘सेवा तीर्थ-2’ में शिफ्ट हो चुका है, जबकि ‘सेवा तीर्थ-3’ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय होगा. पीएमओ के शिफ्ट होने के बाद साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ नाम से एक सार्वजनिक संग्रहालय में बदलने की योजना है.

