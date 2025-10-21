scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में एक हजार से अधिक स्थानों पर होगा छठ पूजा का आयोजन, बोले कपिल मिश्रा

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए राजधानी में 1,000 से अधिक स्थलों को चिन्हित किया है. मंत्री कपिल मिश्रा ने तैयारियों की समीक्षा बैठक में बताया कि यमुना घाटों समेत द्वारका, सोनीया विहार और पीतमपुरा में विशेष आयोजन होंगे. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सिंगल-विंडो अनुमति प्रणाली, सफाई, सुरक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि इस बार राजधानी में छठ पूजा के लिए 1,000 से अधिक स्थानों पर आयोजन किया जाएगा. यह अब तक का सबसे बड़ा प्रबंध माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि यमुना नदी के घाटों पर कई वर्षों बाद विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है.

सिंगल-विंडो प्रणाली से होगी आसानी
मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि पूजा के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है. यह व्यवस्था पहले कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा और रामलीला आयोजनों में भी सफल रही है. हर नगर निगम जोन में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो सभी व्यवस्थाओं का समन्वय करेगा.

मुख्य स्थानों पर बनाए जाएंगे मॉडल छठ घाट
इस बार कुछ प्रमुख स्थानों जैसे द्वारका, हाठी घाट, पीतमपुरा और सोनीया विहार को ‘मॉडल छठ घाट’ के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां सजावटी द्वार, छठी मइया और सूर्य देव की मूर्तियां, और आकर्षक रोशनी के साथ भक्तिमय वातावरण तैयार किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Vaishnavs claim - 175,000 passengers, yet everyone is satisfied
दिवाली-छठ पर स्टेशनों पर उमड़ा जनसैलाब, रेलमंत्री वैष्णव ने संभाला मोर्चा 
akhilesh on yamuna cleaning bjp
यमुना में केमिकल स्प्रे पर विवाद, Akhilesh ने उठाए सवाल 
बिहार के ऐतिहासिक छठ घाट
सिर्फ पटना ही नहीं, छठ पूजा के लिए बिहार के ये 5 घाट भी हैं मशहूर 
People stranded while waiting to travel to bihar and jharkhand
छठ पर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जमा हुई भारी भीड़ 
waiting in line for thirteen hours with no progress
'13 घंटे से लाइन में खड़े कर रहे इंतजार', बोले स्टेशन के बाहर खड़े यात्री 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी होगी धूम
पूर्वांचली परंपराओं और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कला, संस्कृति और भाषा विभाग की ओर से 200 से अधिक स्थलों पर स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मिश्रा ने कहा, “छठ महापर्व न केवल श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाता है.”

Advertisement

सुरक्षा, सफाई और सुविधा पर विशेष ध्यान
दिल्ली नगर निगम (MCD) को सभी घाटों पर सफाईकर्मियों की पर्याप्त तैनाती के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही मोबाइल टॉयलेट, एंबुलेंस, अग्निशमन दल और पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी. श्रद्धालुओं के लिए सुबह अर्घ्य के बाद नाश्ता और पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

पूर्वांचली समुदाय के लिए खास महत्व
छठ पूजा पूर्वांचली समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण पर्व है. यह चार दिनों तक चलने वाला त्योहार सूर्य देव की उपासना को समर्पित है. “नहाय-खाय” से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें भक्त स्नान कर शुद्ध भोजन और प्रसाद जैसे “चना दाल” और “कद्दू भात” बनाते हैं. दिल्ली में पूर्वांचली आबादी कुल मतदाताओं का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा है, ऐसे में यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement