दुकान पर पहुंचा, पिस्टल तानी और... दिल्ली में एक ही गैंग की दिनदहाड़े आधे घंटे में तीन वारदात, Video

उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी रोड पर जाफराबाद और न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने आधे घंटे में तीन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया. मोबाइल स्नैचिंग के दौरान एक युवक को गोली मारी गई. इसके बाद दो दुकानों में हथियार के दम पर लूट की कोशिश की गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

दुकानदार को पिस्टल दिखाता बदमाश (Photo: Screengrab)
उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी रोड पर जाफराबाद थाना और न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक तीन संगीन वारदातों को अंजाम दिया. इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.

पहली वारदात थाना जाफराबाद इलाके में ब्रह्मपुरी मैन रोड पर हुई. यहां बदमाशों ने 40 वर्षीय आबिद नाम के शख्स से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की. जब आबिद ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर गोली चला दी. गोली आबिद के पैर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए.

गोली मारने के बाद बदमाश न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी जनरल स्टोर पहुंचे. यहां दुकान पर बैठी एक बुजुर्ग महिला के सिर पर पिस्टल तान दी गई और गल्ले में रखे करीब 10 हजार रुपये लूट लिए गए. महिला ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे डराया धमकाया और वहां से फरार हो गए.

दिल्ली में एक के बाद एक आपराधिक घटना

इसके बाद बदमाशों ने पास ही स्थित गोस्वामी मिष्ठान नाम की दुकान को निशाना बनाया. यहां बदमाशों ने हलवाई को पिस्टल की नोक पर लूटने की कोशिश की. जब हलवाई ने विरोध किया तो बदमाश ने तमंचे की बट से उसके हाथ पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

घायल आबिद को तुरंत जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. क्राइम टीम और एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया. न्यू उस्मानपुर और जाफराबाद थाना के दोनों एसएचओ के साथ एसीपी सुरेंद्र और एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस पूरे मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की पहचान की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक बदमाशों की पहचान हो चुकी है और सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है.

पुलिस ने टीम बनाकर दबिश शुरू की

इस वारदात के बाद इलाके के दुकानदारों में डर का माहौल है. मौजपुर वार्ड से भाजपा के निगम पार्षद अनिल कुमार ने कहा कि जाफराबाद और सीलमपुर जैसे इलाकों में लगातार वारदातें हो रही हैं. ब्रह्मपुरी रोड के दुकानदार सहमे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. पुलिस का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
