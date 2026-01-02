नए साल की शाम दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, ताबड़तोड़ चाकूबाजी में तीन लोगों की मौत

नए साल की शाम राजधानी नई दिल्ली में हिंसा की घटनाओं ने जश्न को मातम में बदल दिया. गुरुवार शाम से रात तक अलग-अलग इलाकों में लगभग एक के बाद एक चाकूबाजी की तीन घटनाएं सामने आईं, जिनमें तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने अलग-अलग मामलों में आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि कुछ की तलाश जारी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पहली घटना उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लाल बाग इलाके की है. यहां 50 साल के बिहारी लाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पेशे से दर्जी बिहारी लाल शास्त्री नगर से काम कर घर लौटे थे. आरोप है कि घर के पास कुछ नाबालिग तेज आवाज में गाना बजा रहे थे और हंगामा कर रहे थे. जब बिहारी लाल ने उन्हें शोर मचाने से रोका तो कहासुनी हो गई.

लाउड म्यूजिक पर टोका तो दर्जी की चाकू मारकर हत्या

इसी दौरान एक नाबालिग ने चाकू से हमला कर दिया और दूसरे ने लात-घूंसे मारे. गंभीर रूप से घायल बिहारी लाल को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ लिया है और हथियार बरामद कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

परिजनों और पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि हमलावर युवक इलाके में पहले से उपद्रव मचाने के लिए बदनाम थे और पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

कुछ ही घंटों बाद बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में दूसरी घटना सामने आई. यहां ई-रिक्शा चालक विकास (20) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, विकास और उसका दोस्त संदीप बैठे थे, तभी कुछ युवकों से उनका झगड़ा हो गया.

मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी में भी चाकूबाजी, तीन की मौत

झगड़े के दौरान एक आरोपी ने विकास पर चाकू से वार किया. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां विकास को मृत घोषित कर दिया गया. इस मामले में छह आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें चार नाबालिग हैं.

तीसरी घटना उसी रात सुल्तानपुरी इलाके में हुई, जहां 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में विक्रम नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पूछताछ में उसने बताया कि वारदात के समय उसके साथ दो अन्य लोग भी थे, जिनकी तलाश की जा रही है. मृतक की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को पहले भी धमकियां दी गई थीं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

लगातार हुई इन घटनाओं ने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

