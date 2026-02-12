scorecardresearch
 
दो मासूम बेटियां और पत्नी...दिल्ली में ट्रक ने रौंदा घर का सहारा, अब न्याय की आस में पूरा परिवार

भजनपुरा मैट्रो स्टेशन के नीचे 2 फरवरी को तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक की टक्कर से 40 वर्षीय गौरव शर्मा की मौत हो गई. दस दिन बाद भी आरोपी वाहन और चालक की पहचान नहीं हो सकी है. पत्नी और दो मासूम बच्चियों को छोड़ गए गौरव परिवार के इकलौते कमाने वाले थे. परिजन पुलिस से तेज और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

दिल्ली में ट्रक ने रौंद डाला घर का सहारा, पीछे रह गईं बच्चियां और पत्नी (Photo: itg)
उस रात घर में सबको गौरव का इंतजार था. खाना तैयार किए पत्नी बार-बार दरवाजे की ओर देख रही थी, दो नन्हीं बेटियां मोबाइल पर पापा को वॉयस मैसेज भेजकर चॉकलेट लाने की याद दिला रही थीं. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में दरवाजे पर गौरव खुद नहीं, बल्कि उनका शव पहुंचेगा और सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा.

ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास क्षेत्र में 2 फरवरी की देर रात भजनपुरा मैट्रो स्टेशन के नीचे एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने 40 वर्षीय गौरव शर्मा को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर बेहद जोरदार थी. गौरव की मौके पर ही मौत हो गई. ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

बच्चियां पूछती हैं- पापा कब आएंगे

गौरव शर्मा ओखला स्थित क्लीन्ज़ो कंपनी में कार्यरत थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. रोज की तरह वह ऑफिस से काम खत्म कर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया. पीछे रह गईं उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चियां, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया. परिवार का कहना है कि बच्चियां अब भी कई बार पूछ बैठती हैं कि पापा कब आएंगे.

हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार

हादसे को करीब दस दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपी ट्रक और चालक का कोई सुराग नहीं मिला है. परिजनों का आरोप है कि जांच की रफ्तार बेहद धीमी है. उनका कहना है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए और वाहन की पहचान कर दोषी को जल्द पकड़ा जाए.

मां का रो-रोकर बुरा हाल, सदमे में पत्नी

गौरव की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. पत्नी सदमे में है, लेकिन बेटियों के भविष्य की चिंता भी उन्हें सताए जा रही है. परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष और तेज जांच की मांग की है ताकि दोषी को सजा मिल सके. इधर, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और संभावित रूट व कैमरों की फुटेज की पड़ताल की जा रही है. हालांकि परिवार के लिए हर गुजरता दिन इंतजार और पीड़ा को और गहरा कर रहा है.

 

 

