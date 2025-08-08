दिल्ली में दिनदहाड़े लूट, दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर कैश बॉक्स उड़ाया

देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी जिले के जहांगीरपुरी इलाके में एक चौंकाने वाली लूटपाट की घटना सामने आई है जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. घटना बुधवार को हुई, जब चार से पांच अज्ञात बदमाश स्कूटी पर सवार होकर एक दुकान पर पहुंचे और दुकानदार पर अचानक हमला बोल दिया.
आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटा
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, जिससे उसकी आंखें जलने लगीं और वो असहाय हो गया. इसी दौरान बदमाशों ने दुकान के काउंटर से कैश बॉक्स उठाया और स्कूटी पर बैठकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि इस दौरान दुकान में मौजूद अन्य लोग भी अचानक हुई इस घटना से सहम गए और कोई बदमाशों को रोक नहीं सका.
यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक दुकान में दाखिल होता है, मिर्च पाउडर फेंकता है और फिर तेजी से कैश बॉक्स लेकर बाहर भाग जाता है. बाकी बदमाश बाहर खड़े रहते हैं और पूरे प्लान के साथ लूट को अंजाम देते हैं.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
वारदात की सूचना मिलते ही जहांगीरपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली है और बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है ताकि उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके.
स्थानीय व्यापारियों ने इस घटना पर चिंता जताते हुए पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि दिनदहाड़े इस तरह की लूट की घटनाएं न केवल व्यापारियों बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा है.