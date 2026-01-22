scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डॉग शेल्टर पर 10 करोड़ खर्च करेगी MCD, अगले बजट में आवंटन की तैयारी

दिल्ली नगर निगम अब आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारी-भरकम राशि खर्च करने की तैयारी में है. डॉग शेल्टर्स के लिए आगामी बजट में 10 करोड़ रुपये का आवंटन एमसीडी डॉग शेल्टर्स के लिए कर सकती है.

Advertisement
X
डॉग शेल्टर्स में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर होगा खर्च (Photo: Representational )
डॉग शेल्टर्स में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर होगा खर्च (Photo: Representational )

देश में कुत्तों का मसला गर्म है. सुप्रीम कोर्ट में कई दिन चली सुनवाई के बीच अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) भी इस समस्या से निपटने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने की तैयारी में हैं. आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने के लिए एमसीडी अब तीन डॉग शेल्टर्स के विस्तार की तैयारी में है. इनके विस्तार और अन्य सुविधाओं पर एमसीडी 10 करोड़ रुपये खर्च करेगा.

एमसीडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अगले वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में इस राशि का प्रावधान किया जाएगा. एमसीडी यह राशि डॉग शेल्टर्स के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर खर्च करेगा. अधिकारी ने कहा कि शहर में कुत्तों की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में शेल्टर्स को अपग्रेड करने, उनके रख-रखाव के लिए बजट आवंटित करने की जरूरत है. यह राशि इसी पर खर्च की जाएगी.

यह भी पढ़ें: इतने आवारा कुत्ते...रात भर भौंकते हैं, नीद हराम है... सुप्रीम कोर्ट ने सुनीं लोगों की दलीलें, 28 को होगा फैसला

सम्बंधित ख़बरें

Dog feeders must be liable too, Supreme Court says in sharp stray dogs warning
इतने आवारा कुत्ते...रात भर भौंकते हैं, नीद हराम है... सुप्रीम कोर्ट ने सुनीं लोगों की दलीलें
मेनका गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
'कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की थी, लेकिन आपने की', मेनका गांधी के बयान पर SC ने जताई नाराजगी
यूपी के संभल में आवारा कुत्तों का आंतक (Photo: Reuters)
आवारा कुत्तों ने 9 साल की बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला, हाथ काटकर ले गए
आवारा कुत्तों पर शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्ट्रे डॉग्स पर SC में बड़ी बहस, कोर्ट ने कहा- डरने वालों को सूंघ कर हमला करते हैं आवारा कुत्ते
सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स पर सुनवाई (File Photo: PTI)
कुत्ता डरने वाले इंसान को सूंघ सकता है, यह हमारा पर्सनल एक्सपीरिएंस: सुप्रीम कोर्ट

गौरतलब है कि इस समय द्वारका में एक डॉग शेल्टर का काम चल रहा है. इस डॉग शेल्टर की शुरुआती क्षमता लगभग 1500 आक्रामक कुत्तों को रखने की होगी. एमसीडी ने पिछले साल दिसंबर में द्वारका के सेक्टर 29 में करीब 2.5 एकड़ जमीन पर इस डॉग शेल्टर के निर्माण का ऐलान किया था. एमसीडी ने इसके अतिरिक्त कुत्तों के लिए बिजवासन और बेला रोड पर दो अन्य शेल्टर्स के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मंदिर में परिक्रमा करने वाले वायरल कुत्ते के इलाज में जुटे डॉक्टर, लोग बोले- कई दिनों से कुछ नहीं खा रहा

इन प्रस्तावित शेल्टर्स में 14 और 40 केनेल होंगे. साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) केंद्रों की क्षमता भी बढ़ाई जानी है. एमसीडी का दावा है कि प्रस्तावित शेल्टर से आवारा पशुओं का प्रबंधन मजबूत होगा और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होगा. एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने पिछले साल 5 दिसंबर को कहा था कि अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच 54 हजार से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    Advertisement