खुले गड्ढे में गिरकर युवक की मौत मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, सब-कॉन्ट्रेक्टर गिरफ्तार

पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में खुले गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को हिरासत में लिया है. इस घटना के बाद सुरक्षा में लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी है. पुलिस ने जनकपुरी थाने में ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, हादसे वाली रात उसी सड़क से गुजर रहे एक परिवार ने कमल नाम के युवक को गड्ढे में गिरते देखा था. परिवार ने तुरंत मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और पास में तंबू में रहने वाले एक व्यक्ति को इसकी जानकारी दी. बाद में पता चला कि तंबू में रहने वाला व्यक्ति सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति का कर्मचारी है. उसने बिना देर किए यह सूचना प्रजापति तक पहुंचा दी थी.

जांच में सामने आया है कि रात करीब 12.22 बजे एक जूनियर कर्मचारी ने प्रजापति को फोन कर घटना की जानकारी दी. वह रात में मौके पर पहुंचा भी, लेकिन आरोप है कि उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार उसने गड्ढे में गिरी मोटरसाइकिल देखी, फिर भी न तो किसी की तलाश की और न ही प्रशासन या आपात सेवाओं को सूचना दी. यही देरी अब जांच का अहम हिस्सा बन गई है.

युवक को बचाने की कोशिश नहीं की गई!

पुलिस ने बताया कि सुरक्षा गार्ड ने भी घटना के तुरंत बाद कर्मचारी को जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद बचाव का कोई प्रयास शुरू नहीं हुआ. फिलहाल प्रजापति से पूछताछ की जा रही है और कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज व साइट दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

अधिकारियों की भूमिका की चल रही जांच

एफआईआर में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है, खासकर यह देखा जा रहा है कि साइट पर बैरिकेडिंग और लाइटिंग जैसे सुरक्षा इंतजाम थे या नहीं. दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जिम्मेदारी हर स्तर पर तय की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच जारी है.

