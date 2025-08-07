scorecardresearch
 

Delhi-NCR में हेरोइन सप्लाई का नेटवर्क ध्वस्त, दो तस्कर गिरफ्तार, 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद

दिल्ली पुलिस ने हेरोइन तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 3 करोड़ की हेरोइन और 3 लाख नकद बरामद हुआ है. पुलिस का कहना है कि आरोपी बरेली से नशा लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करते थे. NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है.

प्रतीकात्मक फोटो. (ITG)
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के बापरोला निवासी सुशील अरोड़ा उर्फ विक्की और उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी शक्ति उर्फ वासी के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 592 ग्राम हेरोइन और 3 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपये आंकी गई है.

डीसीपी (क्राइम) संजीव कुमार यादव ने बताया कि 31 जुलाई को एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बापरोला स्थित जय विहार इलाके में एक किराए के मकान पर छापेमारी की. छापे के दौरान आरोपी सुशील अरोड़ा को पकड़ा गया, जिसके घर से 292 ग्राम हेरोइन और 3 लाख रुपये बरामद हुए.

सुशील बापरोला में ही अपना खुद का मकान होने के बावजूद किराए पर रह रहा था ताकि किसी को संदेह न हो. पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुशील पहले डकैती के मामले में जेल जा चुका है और वहीं उसकी मुलाकात अन्य तस्करों से हुई, जिन्होंने उसे आसान कमाई का झांसा देकर ड्रग्स की दुनिया में धकेल दिया.

सुशील की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अगस्त को उसके साथी शक्ति को बरेली स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया. शक्ति के पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. वह स्कूल ड्रॉपआउट है और पहले अपने पिता के इस्त्री दुकान पर काम करता था, लेकिन गलत संगत के चलते अपराध के रास्ते पर चल पड़ा. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी जारी है.

