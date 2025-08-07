Delhi-NCR में हेरोइन सप्लाई का नेटवर्क ध्वस्त, दो तस्कर गिरफ्तार, 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के बापरोला निवासी सुशील अरोड़ा उर्फ विक्की और उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी शक्ति उर्फ वासी के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 592 ग्राम हेरोइन और 3 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपये आंकी गई है.

डीसीपी (क्राइम) संजीव कुमार यादव ने बताया कि 31 जुलाई को एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बापरोला स्थित जय विहार इलाके में एक किराए के मकान पर छापेमारी की. छापे के दौरान आरोपी सुशील अरोड़ा को पकड़ा गया, जिसके घर से 292 ग्राम हेरोइन और 3 लाख रुपये बरामद हुए.

यह भी पढ़ें: नशीले पदार्थों और ड्रग्स से निपटने के लिए कर्नाटक में होगा मादक द्रव्य-विरोधी कार्य बल का गठन

सुशील बापरोला में ही अपना खुद का मकान होने के बावजूद किराए पर रह रहा था ताकि किसी को संदेह न हो. पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुशील पहले डकैती के मामले में जेल जा चुका है और वहीं उसकी मुलाकात अन्य तस्करों से हुई, जिन्होंने उसे आसान कमाई का झांसा देकर ड्रग्स की दुनिया में धकेल दिया.

Advertisement

सुशील की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अगस्त को उसके साथी शक्ति को बरेली स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया. शक्ति के पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. वह स्कूल ड्रॉपआउट है और पहले अपने पिता के इस्त्री दुकान पर काम करता था, लेकिन गलत संगत के चलते अपराध के रास्ते पर चल पड़ा. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी जारी है.

---- समाप्त ----