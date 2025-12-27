दिल्ली: शराब के नशे में धुत महिला ने बैरिकेड में मारी टक्कर, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घायल

दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक 40 साल की नशे में धुत महिला को गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि महिला की कार पुलिस बैरिकेड से टकरा गई. जिससे ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल घायल हो गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

शराब के नशे में थी महिला

अधिकारी ने बताया कि यह 24 दिसंबर की रात को हुई, जब रूटीन चेकिंग के तहत एक पुलिस पिकेट तैनात थी.पुलिस ने बताया कि उन्हें बुधवार रात को एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक सफेद कार ने पिकेट पर तैनात एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी है और गाड़ी के अंदर एक महिला नशे की हालत में बैठी थी.

मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि एक कार पिकेट पॉइंट पर बैरिकेड से टकरा गई है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान आरती जैन, सेक्टर-16, रोहिणी की रहने वाली के रूप में हुई है. वह ड्राइवर की सीट पर बैठी थी और नशे में लग रही थी.

महिला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को गाड़ी को किया सीज

घायल कांस्टेबल रोहित, 1st बटालियन, दिल्ली आर्म्ड पुलिस - को पहले ही रोहिणी के डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था. इसके बाद लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम से चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और घटना में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया गया. महिला प्राइवेट सेक्टर में काम करती है और एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी, तभी यह घटना हुई. मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसमें शराब पीने की पुष्टि भी शामिल है.

