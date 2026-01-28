भीगी-भीगी दिल्ली... राजधानी में टूटा रिकॉर्ड, चार साल बाद जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश, बढ़ी ठंड

वेस्टर्न इंडिया में मौसम के बदलने और हुई बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम ने भी करवट ले ली है. कोल्डवेव के साथ ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है. इसी के साथ पिछले चार सालों में जनवरी सबसे ज्यादा भीगी-भीगी रही. दिल्ली में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने बुधवार को पारा सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया है.
IMD के मंगलवार के डेटा के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में 4-5°C की बढ़ोतरी होने की संभावना है और उसके बाद अगले तीन दिनों में इसमें 5-6°C की गिरावट आएगी. IMD ने कहा कि इसके बाद पारा 5-6°C तक बढ़ेगा. 1 फरवरी को फिर से बारिश होने की संभावना है.
सामान्य मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, बुधवार को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, और सुबह हल्की धुंध रहेगी.
4 साल में सबसे ज़्यादा बारिश वाली जनवरी
दिल्ली में 2022 के बाद से चार सालों में जनवरी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, क्योंकि मंगलवार को भारी बारिश और गरज-चमक के साथ हुई बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, जिससे तापमान में तेज़ी से गिरावट आई.
बारिश के बाद, दिल्ली में जनवरी महीने में कुल बारिश 24 mm हो गई है, जो 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा है. हाल के वर्षों में जनवरी का सबसे ज़्यादा बारिश वाला दिन 8 जनवरी, 2022 रहा, जब शहर में 40.6 mm बारिश दर्ज की गई थी.
23 जनवरी 2026 को दिल्ली में 19.8 mm बारिश हुई और मंगलवार की बारिश से सफदरजंग में 4.2 mm बारिश हुई. इसके साथ ही शाम 5.30 बजे तक दूसरे इलाकों में भी हल्की बारिश हुई, जिससे जनवरी महीने में कुल बारिश 24 mm हो गई, जो 2022 की सबसे ज़्यादा बारिश को छोड़कर, चार सालों में इस महीने की सबसे ज़्यादा बारिश है.
सफदरजंग में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम था.
बारिश के बावजूद AQI 'खराब'
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बावजूद दिन में हवा की क्वालिटी खराब हो गई. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 'बहुत खराब' कैटेगरी में 336 पर पहुंच गया.
शाम तक, 26 इलाकों में हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' थी. वज़ीरपुर में सबसे खराब AQI 421 दर्ज किया गया.
CPCB के वर्गीकरण के मुताबिक, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है.
