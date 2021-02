Delhi Weather Update: दिल्ली में धुंध का यू टर्न, कोहरे की चादर में लिपटा इंडिया गेट, जानें कैसा रहेगा मौसम

राजधानी दिल्ली के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. सुबह के वक्त दिल्ली के पालम इलाके में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है. वहीं सफदरजंग में 200 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई. दिल्ली में सुबह के वक्त इंडिया गेट पर भी कोहरे का चादर छाया रहा. मौसम विभाग ने दिन के समय आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है, साथ ही धूप निकलने की पूरी संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, उसी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरा एक बार फिर वापस लौट आया है. सुबह के वक्त इंडिया गेट और राजपथ धुंध की चादर से लिपटा नजर आया.

#WATCH I Delhi: Fog shrouds parts of the national capital leading to decreased visibility in many areas; visuals from near Singhu border. pic.twitter.com/9vgjhohupQ