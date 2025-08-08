scorecardresearch
 

UP: अमेठी में चाय की दुकान पर मामूली विवाद में व्यक्ति की हत्या, आरोपी फरार

अमेठी में शुक्रवार सुबह एक चाय की दुकान पर मामूली विवाद में 40 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई. घटना के बाद परिजन उसे जगदीशपुर के ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी राम बहादुर की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

चाय दुकान पर हत्या (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शुक्रवार सुबह एक चाय की दुकान पर मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. घटना में 40 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे की है, जब पूरे पंचम गांव निवासी राजेश कुमार (40) रोज की तरह गांव के पास स्थित चाय की दुकान पर पहुंचे थे. वहां पहले से मौजूद राम बहादुर नाम के व्यक्ति से किसी बात को लेकर उनका मामूली विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि राम बहादुर ने गुस्से में आकर राजेश के पेट में चाकू से वार कर दिया.

आरोपी हत्या के बाद फरार

घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. वहां मौजूद लोगों ने घायल राजेश कुमार को तुरंत जगदीशपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी राम बहादुर घटना के बाद मौके से फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं.

आपसी विवाद के बाद हत्या

एएसपी ने कहा, 'यह एक आपसी विवाद का मामला है, जो अचानक हिंसक हो गया. हम आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे और घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद करेंगे.' मृतक के परिवार में इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की है.

गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है. स्थानीय लोग इस तरह की वारदात पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

