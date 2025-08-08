Youtube देखकर पति के कान में डाला था कीटनाशक! हत्यारी पत्नी पर नया खुलासा

scorecardresearch
 

तेलंगाना के करीमनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. यूट्यूब वीडियो देखकर हत्या का तरीका सीखा और पति के कान में कीटनाशक डालकर मार डाला. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा.

हत्या के आरोप में महिला समेत तीन गिरफ्तार (Photo: Abdul Basheer/ITG)
तेलंगाना के करीमनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. यूट्यूब वीडियो देखकर हत्या का तरीका सीखा और पति के कान में कीटनाशक डालकर मार डाला. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है. 

तेलंगाना के करीमनगर में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने महिला रामादेवी, उसके प्रेमी कर्रे राजैया और उसके दोस्त श्रीनिवास को पति संपत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, रामादेवी ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि कान में कीटनाशक डालने से मौत हो सकती है.

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या

घटना की रात, राजैया और श्रीनिवास संपत को शराब पीने के बहाने बोंमाकल फ्लाईओवर ले गए. वहां उसे नशे में करने के बाद कान में कीटनाशक डाल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अगले दिन रामादेवी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. 1 अगस्त को जब शव बरामद हुआ तो रामादेवी और राजैया ने पोस्टमार्टम का विरोध किया, जिससे पुलिस को शक हुआ.

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

जांच में पुलिस ने कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई. पूछताछ में तीनों ने जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

