scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: कोर्ट की बिल्डिंग से कूदने वाले कर्मचारी के पास मिला सुसाइड नोट, किस बात की परेशानी का किया जिक्र?

दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक कर्मचारी ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया. नोट में काम के अत्यधिक दबाव की बात दर्ज है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Advertisement
X
बिल्डिंग से कूदकर कर्मचारी ने की खुदकुशी. (Photo: Screengrab)
बिल्डिंग से कूदकर कर्मचारी ने की खुदकुशी. (Photo: Screengrab)

दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां कोर्ट में कार्यरत एक कर्मचारी ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान हरिश सिंह के रूप में हुई है, जो साकेत कोर्ट में ही तैनात थे. घटना की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया.

जानकारी के अनुसार, हरिश सिंह ने कोर्ट परिसर की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है. नोट में मृतक ने अपनी मौत के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया है. सुसाइड नोट के अनुसार, वह लंबे समय से काम के अत्यधिक दबाव (वर्क प्रेशर) के चलते मानसिक तनाव में थे. बताया जा रहा है कि हरिश सिंह दिव्यांग थे. उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

head constable commit suicide in police station
शिवमोगा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सहकर्मी पर उकसाने का आरोप
पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)
पुणे: 24 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी... चार्जिंग केबल से लटका मिला शव
मां ने कर दी बेटी की हत्या, फिर की खुदकुशी. (Photo: Representational)
मां ने दो साल की बेटी का गला घोंटा, फिर कर ली खुदकुशी... पुणे में सामने आई दर्दनाक कहानी
छात्रा ने घर में कर ली खुदकुशी. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक घटना... 9वीं की छात्रा ने कर ली खुदकुशी, परिजनों में मचा कोहराम
लखनऊ में कांस्टेबल ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
लातूर में युवक की खुदकुशी से हड़कंप, 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप, हंगामे के बाद FIR दर्ज

यह भी पढ़ें: दिल्ली के ली-मेरिडियन होटल में खुदकुशी... बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान

हरिश सिंह बीते कई दिनों से तनाव में थे और अपने काम को लेकर काफी दबाव महसूस कर रहे थे. हालांकि, उन्होंने अपने सहकर्मियों या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है.

Advertisement

घटना के बाद कोर्ट परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए और सहकर्मियों से पूछताछ की. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. सुसाइड नोट और अन्य तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement