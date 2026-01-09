दिल्ली: कोर्ट की बिल्डिंग से कूदने वाले कर्मचारी के पास मिला सुसाइड नोट, किस बात की परेशानी का किया जिक्र?

दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां कोर्ट में कार्यरत एक कर्मचारी ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान हरिश सिंह के रूप में हुई है, जो साकेत कोर्ट में ही तैनात थे. घटना की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, हरिश सिंह ने कोर्ट परिसर की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है. नोट में मृतक ने अपनी मौत के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया है. सुसाइड नोट के अनुसार, वह लंबे समय से काम के अत्यधिक दबाव (वर्क प्रेशर) के चलते मानसिक तनाव में थे. बताया जा रहा है कि हरिश सिंह दिव्यांग थे. उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के ली-मेरिडियन होटल में खुदकुशी... बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान

हरिश सिंह बीते कई दिनों से तनाव में थे और अपने काम को लेकर काफी दबाव महसूस कर रहे थे. हालांकि, उन्होंने अपने सहकर्मियों या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है.

Advertisement

घटना के बाद कोर्ट परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए और सहकर्मियों से पूछताछ की. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. सुसाइड नोट और अन्य तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----