दिल्ली के ली-मेरिडियन होटल में खुदकुशी... बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान

राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. लाजपत नगर के रहने वाले 50 वर्षीय परविंदर सिंह ने ली-मेरिडियन होटल से कूदकर खुदकुशी कर ली. यह घटना होटल के 12वीं मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट के पास हुई, जिसके बाद लोगों में सनसनी फैल गई.

जानकारी के मुताबिक, परविंदर सिंह ने दोपहर के समय होटल में एंट्री की, फिर लिफ्ट लेकर 12वीं मंजिल तक पहुंचा. वहां पहुंचते ही परविंदर ने बिल्डिंग से अचानक छलांग लगा दी. लोकल सिक्योरिटी और होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

परविंदर सिंह क्रिसमस के दौरान इस होटल में ठहरा था. हालांकि परविंदर की मानसिक स्थिति और सुसाइड के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. होटल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

पुलिस ने कहा कि फिलहाल किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना नहीं मिली है. होटल स्टाफ और गेस्ट्स से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके.

ली-मेरिडियन होटल दिल्ली के प्रमुख इलाके में स्थित है. यहां अक्सर देश-विदेश के लोग ठहरते हैं. इस घटना ने होटल और आसपास के लोगों में खलबली मचा दी. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं. परिवार और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

(नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

