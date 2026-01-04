scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली के ली-मेरिडियन होटल में खुदकुशी... बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूदकर शख्स ने दी जान

दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक व्यक्ति ने 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके का जायजा लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फिलहाल मामले की जांच जारी है. होटल परिसर के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है.

Advertisement
X
ली-मेरीडियन होटल से कूदकर किया सुसाइड. (Photo: Screengrab)
ली-मेरीडियन होटल से कूदकर किया सुसाइड. (Photo: Screengrab)

राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. लाजपत नगर के रहने वाले 50 वर्षीय परविंदर सिंह ने ली-मेरिडियन होटल से कूदकर खुदकुशी कर ली. यह घटना होटल के 12वीं मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट के पास हुई, जिसके बाद लोगों में सनसनी फैल गई.

जानकारी के मुताबिक, परविंदर सिंह ने दोपहर के समय होटल में एंट्री की, फिर लिफ्ट लेकर 12वीं मंजिल तक पहुंचा. वहां पहुंचते ही परविंदर ने बिल्डिंग से अचानक छलांग लगा दी. लोकल सिक्योरिटी और होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

परविंदर सिंह क्रिसमस के दौरान इस होटल में ठहरा था. हालांकि परविंदर की मानसिक स्थिति और सुसाइड के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. होटल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

मां ने कर दी बेटी की हत्या, फिर की खुदकुशी. (Photo: Representational)
मां ने दो साल की बेटी का गला घोंटा, फिर कर ली खुदकुशी... पुणे में सामने आई दर्दनाक कहानी
संदीप लाठर खुदकुशी केस: हरियाणा सरकार का फैसला, ASI की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी
छात्रा ने घर में कर ली खुदकुशी. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक घटना... 9वीं की छात्रा ने कर ली खुदकुशी, परिजनों में मचा कोहराम
शादी के 12 महीने में दूसरी पत्नी की कर दी हत्या. (File Photo: ITG)
पहली पत्नी की मौत पर हुई जेल, फिर दूसरी शादी की... 12 महीने में दूसरी पत्नी को मार डाला
लखनऊ में कांस्टेबल ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
लातूर में युवक की खुदकुशी से हड़कंप, 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप, हंगामे के बाद FIR दर्ज

यह भी पढ़ें: Kanpur: पहली पत्नी ने खुदकुशी कर ली, पति जेल गया, बाहर आकर दूसरी शादी की, एक साल में उसकी हत्या कर दी

पुलिस ने कहा कि फिलहाल किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना नहीं मिली है. होटल स्टाफ और गेस्ट्स से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके.

Advertisement

ली-मेरिडियन होटल दिल्ली के प्रमुख इलाके में स्थित है. यहां अक्सर देश-विदेश के लोग ठहरते हैं. इस घटना ने होटल और आसपास के लोगों में खलबली मचा दी. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं. परिवार और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

(नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement