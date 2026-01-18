दिल्ली-NCR को जहरीली हवा और कोहरे ने जकड़ा... एयरपोर्ट से सड़क तक असर, AQI 466 तक पहुंचा

दिल्ली और एनसीआर एक बार फिर जहरीली हवा और घने कोहरे की गिरफ्त में हैं. राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह से ही घने स्मॉग और कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिससे विजिबिलिटी कई इलाकों में लगभग शून्य तक पहुंच गई. हालात इतने खराब देखे जा रहे हैं कि सड़क, रेल और हवाई यातायात तीनों प्रभावित हो रहे हैं.
दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर, निजामुद्दीन, ITO, मोती बाग और DND फ्लाईवे के आसपास के इलाकों से आए विजुअल्स में साफ देखा जा रहा है कि दिल्ली धुएं और कोहरे की जहरीली परत में ढकी हुई है. CPCB के मुताबिक, मोती बाग इलाके में AQI 466 दर्ज किया गया, जो ‘Severe’ कैटेगरी में है.
ITO इलाके में AQI 443 रिकॉर्ड हुआ, यह भी ‘Severe’ श्रेणी में है. हालात बिगड़ने के बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP के तहत कड़े प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए हैं.
उत्तर भारत में घना कोहरा, विजिबिलिटी लगभग शून्य
दिल्ली के साथ-साथ पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में रहा. रविवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. इसका सीधा असर फ्लाइट ऑपरेशंस पर पड़ा, जिसके चलते एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी.
फ्लाइट्स पर असर, यात्रियों के लिए एडवाइजरी
घने कोहरे के चलते फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. एअर इंडिया ने कहा कि कम विजिबिलिटी का असर पूरे नेटवर्क में फ्लाइट शेड्यूल पर पड़ सकता है. एयरलाइन ने बताया कि देरी, डायवर्जन या कैंसिलेशन की स्थिति में ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की मदद करेगा.
एअर इंडिया का FogCare प्लान
एअर इंडिया के FogCare पहल के तहत जिन यात्रियों की फ्लाइट कोहरे से प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें पहले से अलर्ट दिया जाएगा. यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फ्लाइट री-शेड्यूल कर सकते हैं. चाहें तो पूरी रकम के साथ टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं.
एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. एअर इंडिया ने कहा, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
रिपब्लिक डे से पहले दिल्ली एयरपोर्ट अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी यात्रियों को सलाह दी है कि चेक-इन और सिक्योरिटी के लिए अतिरिक्त समय रखें. रिपब्लिक डे की तैयारियों के चलते सिक्योरिटी पहले से कड़ी है.
तापमान सामान्य से नीचे
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है. दिन में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शाम 6 बजे ह्यूमिडिटी 72 फीसदी रही.
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 20 जनवरी तक तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान हल्की सर्दी की बारिश के आसार हैं. वहीं, 23 से 26 जनवरी के बीच एक और ठंड का दौर आने की संभावना जताई गई है.
हवा और बिगड़ी, GRAP स्टेज-IV लागू
इससे पहले शनिवार शाम को दिल्ली की हवा अचानक और ज्यादा खराब हो गई. सुबह AQI 354 (‘Very Poor’) था. शाम 6 बजे यह बढ़कर 416 (‘Severe’) हो गया. रात 8 बजे AQI 428 तक पहुंच गया. इसके बाद प्रशासन ने GRAP के तहत स्टेज-IV के सख्त उपाय लागू कर दिए. अधिकारियों के मुताबिक, हवा खराब होने की वजह पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर हवाएं, प्रदूषकों का सही तरीके से ना फैल पाना है.