दिल्ली में पिता की बर्बरता... 11 साल के बेटे की हत्या कर बनाया वीडियो, पत्नी को कॉल कर कहा- लाश पड़ी है, जाकर उठा लो

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके शास्त्री पार्क से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां पिता ने अपने 11 साल के बेटे को मार डाला. मृतक बच्चे की पहचान अल्तमश के रूप में हुई है. बच्चे का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. शुरुआती जांच में बच्चे की आंख और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं.

यह मामला थाना शास्त्री पार्क क्षेत्र का है. अल्तमश कल अपने भाई के साथ स्कूल गया था, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा. देर रात बच्चे का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर जायजा लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की.

हत्या का आरोप बच्चे के पिता वाजिद खान पर लगा है. आरोप है कि वाजिद खान ने अपने 11 साल के बेटे की हत्या करने के बाद उसका वीडियो बनाया और अपने ही परिवार के सदस्यों को भेजकर इस वारदात की जानकारी दी. हत्या के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन कर कहा कि उसने बच्चे को मार दिया है और लाश पड़ी है, जाकर उठा लो.

पत्नी को पहले तो भरोसा नहीं हुआ. उसने आरोपी से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता. इस पर आरोपी ने कसम खाकर कहा कि उसने बच्चे की हत्या कर दी है और शव वहीं पड़ा है. यह ऑडियो कॉल अब पुलिस के पास जांच के तौर पर मौजूद है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी वाजिद खान और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी विवाद के बाद आरोपी ने गुस्से में अपने बेटे की जान ले ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतक बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार का कहना है कि अल्तमश मासूम था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

