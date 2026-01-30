scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में पिता की बर्बरता... 11 साल के बेटे की हत्या कर बनाया वीडियो, पत्नी को कॉल कर कहा- लाश पड़ी है, जाकर उठा लो

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से सन्न कर देने वाला मामला सामने आया है. घरेलू विवाद के बाद एक पिता ने अपने 11 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने वीडियो बनाकर परिवार को भेजा. पत्नी को कॉल कर जानकारी दी. फिलहाल, पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आरोपी फरार है.

Advertisement
X
बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल. (Photo: Screengrab)
बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल. (Photo: Screengrab)

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके शास्त्री पार्क से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां पिता ने अपने 11 साल के बेटे को मार डाला. मृतक बच्चे की पहचान अल्तमश के रूप में हुई है. बच्चे का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. शुरुआती जांच में बच्चे की आंख और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं.

यह मामला थाना शास्त्री पार्क क्षेत्र का है. अल्तमश कल अपने भाई के साथ स्कूल गया था, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा. देर रात बच्चे का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर जायजा लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की.

हत्या का आरोप बच्चे के पिता वाजिद खान पर लगा है. आरोप है कि वाजिद खान ने अपने 11 साल के बेटे की हत्या करने के बाद उसका वीडियो बनाया और अपने ही परिवार के सदस्यों को भेजकर इस वारदात की जानकारी दी. हत्या के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन कर कहा कि उसने बच्चे को मार दिया है और लाश पड़ी है, जाकर उठा लो.

सम्बंधित ख़बरें

teen-girl-dies-by-suicide-in-gurugram
गुरुग्राम: 9वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़ूं
encounter between Agra police and murder suspects (Photo - Screengrab)
आगरा में फिर एनकाउंटर... राज चौहान हत्याकांड के तीन आरोपियों के पैर में लगी गोली
पति ही निकला महिला कमांडो का कातिल (Photo: Screengrab)
'बहन की लाश ले जाओ', रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले पति ने कमांडो पत्नी की कैसे की हत्या, पूरी कहानी
चेन्नई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी. (Photo: Representational)
चेन्नई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी... यौन उत्पीड़न की कोशिश के बाद पति-पत्नी और मासूम बेटे की हत्या
son of woman killed
बेटे को शराब पार्टी में बुलाकर किया बेहोश, मां की हत्याकर जेवर लूट ले गए किराएदार

delhi shastri park father kills 11 year old son after family dispute

यह भी पढ़ें: चेन्नई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी... यौन उत्पीड़न की कोशिश के बाद पति-पत्नी और मासूम बेटे की हत्या

Advertisement

पत्नी को पहले तो भरोसा नहीं हुआ. उसने आरोपी से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता. इस पर आरोपी ने कसम खाकर कहा कि उसने बच्चे की हत्या कर दी है और शव वहीं पड़ा है. यह ऑडियो कॉल अब पुलिस के पास जांच के तौर पर मौजूद है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी वाजिद खान और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी विवाद के बाद आरोपी ने गुस्से में अपने बेटे की जान ले ली. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतक बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार का कहना है कि अल्तमश मासूम था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement