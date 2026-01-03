दिल्ली: नरेला में प्रॉपर्टी विवाद ने ली जान, 55 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या

दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली. पुलिस के अनुसार, 55 साल के धर्मपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शनिवार को यह मामला तब सामने आया जब घोगा गांव के निवासी दिनेश कुमार अपने एक परिचित भूप सिंह के साथ नरेला थाने पहुंचे. दिनेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने धर्मपाल को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी है. आरोपी ने पूछताछ में कहा कि हत्या की वजह प्रॉपर्टी बिक्री से जुड़े कमीशन को लेकर हुआ विवाद था.

प्रॉपर्टी बिक्री के कमीशन को लेकर हुआ खूनी विवाद

सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम आरोपी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची. दिनेश कुमार की निशानदेही पर धर्मपाल का शव गांव में एक ट्यूबवेल के पास से बरामद किया गया. पुलिस के मुताबिक, शव की गर्दन और नाक से खून बह रहा था, जिससे गोली लगने की पुष्टि होती है.

मौके पर मृतक के बेटे प्रदीप (35) ने शव की पहचान अपने पिता धर्मपाल के रूप में की. इसके बाद क्राइम टीम और Forensic Science Laboratory (FSL) के अधिकारियों को बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए. हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या, हिरासत में दो आरोपी

पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मृतक के बेटे प्रदीप की शिकायत में दिनेश कुमार और भूप सिंह को उसके पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या प्रॉपर्टी सौदे में कमीशन को लेकर हुए विवाद के बाद की गई. हालांकि, पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और दोनों आरोपियों की सटीक भूमिका स्पष्ट करने के लिए जांच जारी है.



