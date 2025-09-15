scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में हर दिन पैदा हुए 837 बच्चे, जन्म कम पर मौतें बढ़ीं, घटी बेटियों की गिनती, रिपोर्ट में सामने आया बदलाव

दिल्ली सरकार की ताजा वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि राजधानी में जन्म दर और सेक्स रेशियो दोनों में गिरावट आई है. जहां 2024 में औसतन रोजाना 837 बच्चों का जन्म दर्ज हुआ, वहीं शिशु और मातृ मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई है. रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा माताएं 25-29 वर्ष की उम्र में बच्चे पैदा कर रही हैं और सरकारी अस्पताल अब भी प्रसव का सबसे बड़ा केंद्र बने हुए हैं.

Advertisement
X
दिल्ली में घटी जन्म दर और सेक्स रेशियो (Representational Image by AI)
दिल्ली में घटी जन्म दर और सेक्स रेशियो (Representational Image by AI)

दिल्ली सरकार की वार्षिक रिपोर्ट ने राजधानी की आबादी के हालात को लेकर नया डेटा जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दिल्ली में जन्म दर और सेक्स रेशियो दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि मृत्यु दर में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है. रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में 2024 के दौरान सेक्स रेशियो घटकर 920 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पर आ गया है. यह आंकड़ा 2023 में 922 था. यानी राजधानी में लड़कियों का अनुपात लगातार घटता दिख रहा है.

कैसा है जन्म और मृत्यु दर

सम्बंधित ख़बरें

BMW एक्सीडेंट: 19 KM दूर अस्पताल क्यों ले गए? देखें 'शंखनाद' 
Delhi BMW accident: IAS officer lost his life, woman driver in custody.
दिल्ली BMW हादसा: आरोपी महिला ड्राइवर हिरासत में, Video 
हथियार के साथ वीडियो डालने वाला कैफ पुलिस मुठभेड़ में घायल (Photo: Instagram/@K.K.C.G_Group)
सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वाला कैफ पुलिस एनकाउंटर में घायल, पैर में गोली लगी 
BMW accused
हिरासत में दिल्ली BMW हादसे की आरोपी  
BMW Collision: Officers Death, Why 19 KM to the Hospital?
दिल्ली BMW हादसे पर अस्पताल पहुंचाने वाला शख्स क्या बोला?  

2024 में दिल्ली की जन्म दर 14 प्रति हजार जनसंख्या रही, जबकि पिछले साल यह 14.66 थी. वहीं मृत्यु दर 2023 के 6.16 से बढ़कर 2024 में 6.37 प्रति हजार हो गई. वहीं, सकारात्मक पहलू यह रहा कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में हल्की गिरावट दर्ज हुई है. शिशु मृत्यु दर 2023 में 23.61 प्रति हजार जीवित जन्म थी, जो 2024 में घटकर 22.40 हो गई. इसी तरह मातृ मृत्यु दर भी 0.45 से घटकर 0.44 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई.

Advertisement

दिल्ली में औसतन रोजाना 837 जन्म

रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के दौरान दिल्ली में कुल 3,06,459 जन्म दर्ज हुए. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन करीब 837 बच्चे पैदा हुए. 2023 में यह संख्या 3,15,087 थी. इन जन्मों में 52.06 फीसदी पुरुष, 47.91 फीसदी महिलाएं और 0.03 फीसदी ‘अन्य’ (ट्रांसजेंडर या अस्पष्ट श्रेणी) रहे.

25 से 29 उम्र में मां बनीं 

दिल्ली में अधिकतर प्रसव अब भी अस्पतालों में हो रहे हैं. 2024 में कुल 2,94,464 संस्थानिक प्रसव दर्ज किए गए, जिनमें से 65.11 फीसदी सरकारी अस्पतालों में हुए. रिपोर्ट में माताओं की उम्र का विश्लेषण भी शामिल है. इसमें सामने आया कि अधिकतर (36.98%) माताएं 25-29 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दे रही हैं. इसके बाद 20-24 साल की उम्र में 27.11 फीसदी और 30-34 साल की उम्र में 24.57 फीसदी प्रसव हुए. वहीं 2.57 फीसदी मामलों में मां की उम्र 19 साल या उससे कम रही.

क्या हैं अंतरराष्ट्रीय मानक

रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुसार सेक्स रेशियो की गणना 100 महिलाओं पर जन्मे पुरुषों के अनुपात से की जाती है. सामान्य तौर पर 105 पुरुष प्रति 100 महिलाएं संतुलित स्तर माना जाता है. दिल्ली का आंकड़ा इस पैमाने से नीचे बना हुआ है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement