दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज से नर्सों का आंदोलन, जानिए क्या है डिमांड

कोरोना संकट के बीच दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की नर्सें आज से आंदोलन कर रही हैं. हालांकि, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन नर्सें काली पट्टी बांधकर काम कर रही हैं. नर्सों की यूनियन ने सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखकर आउटसोर्सिंग से नर्सों की भर्ती रोकने की मांग की है.

