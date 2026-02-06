scorecardresearch
 
गोलियों से दहला दिल्ली का आरके पुरम इलाका, मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़े दो बदमाश

दिल्ली के आरके पुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है. पुलिस को दोनों बदमाशों के इलाके में आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ट्रैप लगाया गया. आरोप है कि बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.

बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की. (Photo: ITG)
दिल्ली के आरके पुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. पुलिस के अनुसार, आरके पुरम थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश इलाके में आने वाले हैं. 

सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने की फायरिंग

इसके बाद पुलिस ने इलाके में ट्रैप लगाया. जैसे ही दोनों बदमाश पुलिस के नजदीक पहुंचे, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया. आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही काबू में कर लिया गया. 

बदमाश ने अपना नाम बदलकर रखा 'दरिंदा'

उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पैर में गोली लगने वाले बदमाश ने पूछताछ में बताया कि उसने अपना नाम बदलकर ‘दरिंदा’ रखा था. पुलिस के मुताबिक, दरिंदा पर रॉबरी और कई अन्य आपराधिक वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं. 

घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
