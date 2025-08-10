दिल्ली में रेनकोट गैंग की एंट्री... रक्षाबंधन वाले दिन 50 लाख की चोरी को दिया अंजाम, CCTV में कैद हुई वारदात

राजधानी दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर ज्वेलरी समेत करीब 50 लाख की चोरी कर ली. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इसमें चोर रेनकोट पहने हुए नजर आ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, जिस घर में चोरी हुई, वहां उस वक्त कोई मौजूद नहीं था. रक्षाबंधन के मौके पर परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर बिल्डिंग में दाखिल होते हैं और अंदर घुसते ही चालाकी से बिल्डिंग की सभी लाइट बंद कर देते हैं, ताकि किसी को उनकी हरकत न दिखाई दे.

चोरों की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई. उन्होंने बिल्डिंग में रहने वाले बाकी फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, जिससे अगर किसी को भनक भी लगती तो वह बाहर नहीं निकल पाता. इसके बाद चोर आराम से लक्षित फ्लैट में घुसे और अलमारी व तिजोरी से सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा ले गए.

चोरी गए सामान की कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है. वारदात का तरीका देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें पेशेवर अपराधी शामिल हैं, जो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है और इलाके में रेनकोट गैंग की तलाश के लिए टीम गठित की गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं इलाके में बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है.

