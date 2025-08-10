scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में रेनकोट गैंग की एंट्री... रक्षाबंधन वाले दिन 50 लाख की चोरी को दिया अंजाम, CCTV में कैद हुई वारदात

दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रक्षाबंधन के दिन रेनकोट गैंग ने 50 लाख की चोरी को अंजाम दिया. चोरी के ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गैंग के सदस्य रेनकोट पहनकर बिल्डिंग में घुसते हैं, फिर लाइट बंद करते हैं, और इसके बाद फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से लॉक करते हैं. इतना करने के बाद ये गैंग चोरी कर फरार हो जाता है.

Advertisement
X
रेनकोट गैंग ने की 50 लाख की चोरी. (Photo: Screengrab)
रेनकोट गैंग ने की 50 लाख की चोरी. (Photo: Screengrab)

राजधानी दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर ज्वेलरी समेत करीब 50 लाख की चोरी कर ली. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इसमें चोर रेनकोट पहने हुए नजर आ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, जिस घर में चोरी हुई, वहां उस वक्त कोई मौजूद नहीं था. रक्षाबंधन के मौके पर परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर बिल्डिंग में दाखिल होते हैं और अंदर घुसते ही चालाकी से बिल्डिंग की सभी लाइट बंद कर देते हैं, ताकि किसी को उनकी हरकत न दिखाई दे.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

चोरी के शक में भीड़ ने पिटाई कर दी.(Photo: Representational)
गुवाहाटी में भीड़ ने चोरी के शक में दो लोगों को पीटा, रिक्शा चालक की मौत 
चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार. (Photo: Representational)
गोदाम से पार कर दिया था 51 लाख का माल... अब पुलिस ने अंतरराज्यीय चोरों के गैंग को पकड़ा 
open cupboard
AC चलाकर एक ही कमरे में सोया परिवार, घर में घुसे चोरों मे साफ कर दिए करोड़ों के जेवर 
तीन चोरों ने लोहे का जाल चुरा लिया. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
Video: नंबर प्लेट पर किया काला पेंट, फिर चोरों ने ई-रिक्शा से चोरी की लोहे का जाल 
A horrific accident involving a Thar in Delhi, resulting in one death.
दिल्ली के चाणक्यपुरी में हादसा, नेकाबू थार ने 2 लोगों को कुचला 

चोरों की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई. उन्होंने बिल्डिंग में रहने वाले बाकी फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, जिससे अगर किसी को भनक भी लगती तो वह बाहर नहीं निकल पाता. इसके बाद चोर आराम से लक्षित फ्लैट में घुसे और अलमारी व तिजोरी से सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा ले गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ का चोरों-जेबकतरों ने उठाया फायदा! एक के पास से ही मिले ₹60 लाख के 90 मोबाइल, रेलवे स्टेशन पर दबोचा गया

चोरी गए सामान की कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है. वारदात का तरीका देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें पेशेवर अपराधी शामिल हैं, जो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है और इलाके में रेनकोट गैंग की तलाश के लिए टीम गठित की गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं इलाके में बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement