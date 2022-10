'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' क्यों लागू करना चाहती है केजरीवाल सरकार? गोपाल राय ने बताई वजह

दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ़ अभियान पर एलजी ने रोक लगा दी थी. अब दिल्ली सरकार की ओर से इसपर दोबारा फाइल भेजी गई है. मंत्री गोपाल राय के मुताबिक इस फाइल में एलजी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी भेजा गया है.

X

Red Light On Gaadi Off campaign